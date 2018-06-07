قطة تكلف فريق بشيكطاش 34.000 يورو

34 ألف يورو.. تلك هي قيمة الغرامة المالية التي قررها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، على نادي بشيكطاش التركي بسبب تسلل قطة إلى أرضية الملعب خلال مباراته أمام بايرن ميونيخ الألماني، في ثمن النهائي القاري.

ووفقًا لبيان منشور على موقع "يويفا" الإلكتروني: "قرر الاتحاد الأوروبي، توقيع غرامة مالية على بشيكطاش قدرها 34 ألف يورو، لتسلل قطة إلى أرض الملعب خلال استضافته لبايرن ميونيخ، في مارس/ آذار الماضي".

وأعلن "يويفا" في مارس الماضي، فتح باب التحقيق مع نادي بشيكطاش بسبب إجراءات غير انضباطية خلال لقاء الفريق أمام بايرن ميونيخ، في إياب ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واضطر الحكم مايكل أوليفر، لإيقاف اللعب في الشوط الثاني، عندما تجاوزت قطة أفراد الأمن في ملعب "فودافون بارك" في إسطنبول، لتقتحم الملعب والركض داخله قبل أن تصعد للمدرجات وتتم السيطرة على الوضع من جديد.