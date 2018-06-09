صلاح يؤكد تحسن حالته بشكل ملحوظ وتماثله للشفاء

أعلن اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، أن حالته الصحية تتحسن على نحو ملحوظ، وفي طريقه إلى التماثل للشفاء.

جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية، عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس العالم (روسيا 2018)، بحضور، خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

ويعد ذلك أول وداع رئاسي للمنتخب لم يحدث من 28 عاماً، حيث كانت آخر مشاركة في كأس العالم بإيطاليا عام 1990.

وأفاد البيان الرئاسي، أن السيسي "اطمأن على الحالة الصحية للاعب محمد صلاح"، قبل أن يؤكد صلاح له أن "حالته تتحسن على نحو ملحوظ، وفي طريقه للتماثل للشفاء بإذن الله".

وتعرّض صلاح لإصابة في الكتف جعلته يغادر نهائي دوري أبطال أوروبا من الشوط الأول، وتشير التقارير الطبية إلى إمكانية لحاقه مبدئيًا بمباريات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بالمونديال، إلا أن هناك تقارير مصرية تشير إلى كونه قادر على المشاركة من الجولة الأولى، وسط تعويل جماهيري كبير عليه.

ويلعب منتخب الفراعنة في المجموعة الأولي بالمونديال بجانب أوروغواي والسعودية وروسيا، ويسافر غداً الأحد إلى موسكو، استعداداً لأولى مبارياته مع منتخب أوروغواي الجمعة المقبل.

ويبحث المنتخب المصري عن أول هدف له في كأس العالم في مونديال روسيا، بعد آخر هدف سجله منذ 28 عاماً في مونديال إيطاليا 1990.