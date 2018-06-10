غريزمان: لم أتخذ قراري بشأن مستقبلي بعد

قال لاعب كرة القدم الفرنسي أنطوان غريزمان إن وجهته القادمة ستكون في الدوري الإسباني (الليغا) في الموسم المقبل دون تحديد لبقائه في صفوف أتليتكو مدريد أو الرحيل لبرشلونة.

وفي تصريح للتليفزيون الفرنسي، اليوم الأحد، أكد غريزمان "أنا أطلع بشكل يومي على الأخبار المتداولة بشأن بقائي في صفوف أتليتكو مدريد أحيانًا والرحيل لبرشلونة أحيانًا أخرى".

وأضاف "القرار النهائي بشأن مستقبلي لم أتخذه بعد، وسيكون قبل أول مباراة يخوضها المنتخب الفرنسي في المونديال".

واختتم غريزمان تصريحاته قائلًا "وجهتي القادمة سأعلنها قبل مباراة فرنسا أمام أستراليا بالمونديال، سواء بالبقاء في أتليتكو مدريد أو الرحيل لناد آخر".

ويعد غريزمان من الأعمدة الأساسية في صفوف "الديوك"، حيث تلعب فرنسا في المجموعة الأولى بجانب منتخبات أستراليا وبيرو والدنمارك.