قبيل انطلاق كأس العالم.. تعرف على أغلى الفرق المشاركة

مع توجه أنظار عشاق كرة القدم هذه الأيام نحو كأس العالم/روسيا 2018 الذي سينطلق الخميس؛ تكثر الدراسات والإحصاءات التي تغطي جوانب مختلفة من هذه الرياضة؛

ومن ذلك دراسة نشرها مرصد كرة القدم سي آي إي أس حول "أغلى" الفرق المشاركة حيث جاء فيها أن منتخب فرنسا هو الأغلى في نهائيات كأس العالم. بينما قدرت "قيمة" النجم المصري بـ 171 مليون يورو.

وبحسب الدراسة التي نشرت الاثنين، تبلغ قيمة لاعبي المنتخب الفرنسي في سوق الانتقالات ما يعادل 1,41 مليار يورو، بينها 187 مليون يورو لكيليان مبابي الذي سينتقل هذا الصيف نهائيا من موناكو الى باريس سان جرمان.

وتأتي بعد فرنسا إنكلترا (1,39 مليار يورو) ثم البرازيل (1,27 مليار يورو).

وصنف "سي آي إي أس" مهاجم توتنهام وإنكلترا هاري كاين الأغلى بحسب القيمة الحالية بين اللاعبين المشاركين في النهائيات (200 ومليون يورو)، أمام نجم باريس سان جرمان والبرازيل نيمار (196 مليون يورو)، علما أن الأخير هو حاليا الأغلى (222 مليون يورو، قيمة انتقاله الصيف الماضي من برشلونة الاسباني الى نادي العاصمة الفرنسية).

وتستند الدراسة الى "السعر المناسب" الذي يجب على المشترين المحتملين دفعه للتعاقد مع لاعب معين، مع الأخذ في الاعتبار الأداء الرياضي لكل من اللاعبين وأنديتهم.

وتحتل إسبانيا المركز الرابع (965 مليون يورو) أمام الأرجنتين (925 مليونا بينها 184 مليونا لنجمها وقائدها ليونيل ميسي) وألمانيا (895 مليونا).

وإذا كانت مصر تحتل المركز السابع عشر (232 مليونا) خلف سويسرا (246 مليونا)، فإن نجمها محمد صلاح يعتبر أحد أغلى اللاعبين في النهائيات بعدما حددت قيمته بـ171 مليونا.

وتتذيل ايران (40 مليونا) والسعودية (21 مليونا) وبنما (15 مليونا) لائحة أغلى المنتخبات الـ32 المشاركة في النهائيات.