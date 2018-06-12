كريستيانو رونالدو: صلاح يمكنه المنافسة على الكرة الذهبية لعام 2018

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في ريال مدريد الإسباني، إن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بإمكانه المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2018.

وفي تصريح صحفي، نشرته صحيفة " إكسبرس" الإنجليزية، الاثنين، أكد رونالدو "محمد صلاح قد يكون منافسًا على الكرة الذهبية للاعب العام العالمي إذا تغلب على إصابته في بطولة كأس العالم التي ستنطلق في روسيا".

وأضاف: " كان صلاح أحد اكتشافات هذا العام، آمل ألا تبقيه إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف خارج المنافسة في المونديال".

وأوضح "يتحدث العديد من الناس عن معركة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لكن هناك لاعبون آخرون لديهم فرص لدخول السباق، أحدهم صلاح".

وقدم صلاح موسمًا استثنائيًا بتسجيله 42 هدفًا في مختلف البطولات وهو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي المقام من 20 فريقا بـ 32 هدفًا ليفوز بلقب هداف الموسم الحالي لـ"البريمرليغ".

كما فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في "البريمرليغ" من الاتحاد الإنجليزي والجماهير ورابطة النقاد الرياضيين.

وتعرض صلاح لإصابة في كتفه إثر سحب سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد لذراعه في نهائي دوري الأبطال الشهر الماضي.

وتطرق رونالدو في حديثه عن فرص البرتغال في المنافسة على لقب المونديال قائلًا "أرى أن مجموعتنا صعبة لكنني أعتقد تأهل منتخب بلادي بجانب إسبانيا للدور الثاني من المونديال".

وأوضح " الفوز بكأس العالم بمثابة حلم بالنسبة للبرتغال، ولكن لكي نفعل ذلك يجب علينا أن نلعب بنفس الطريقة التي لعبنا بها في يورو 2016 ، كفريق واحد معًا".

وتخوض البرتغال المونديال في المجموعة الثانية بجانب منتخبات المغرب وإيران وإسبانيا.