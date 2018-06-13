المونديال: حكم أرجنتيني لافتتاحية روسيا والسعودية وتركي لمباراة المغرب وإيران

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأربعاء، عن أسماء الحكام الذين سيقودون المباريات الثلاث المقررة الجمعة، في اليوم الثاني من نهائيات كأس العالم التي تنطلق غداً في روسيا.

وعهد الاتحاد الدولي إلى الحكم التركي جنيات شكير قيادة مباراة المغرب مع إيران في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في حين سيكون الهولندي بيورن كويبرس حكماً لمواجهة مصر مع الأوروغواي في ختام الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى.

أما القمة الأولى في المونديال، والتي ستجمع بين اسبانيا والبرتغال ضمن المجموعة الثانية، فسيقودها الحكم الايطالي جانلوكا روكي.

ويقود الحكم الارجنتيني نستور بيتانا المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف والسعودية الخميس في افتتاح المجموعة الأولى.