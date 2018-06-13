تركيا تشارك بـ 356 رياضيا في دورة ألعاب البحر المتوسط

يشارك 356 رياضياً تركياً في دورة ألعاب البحر المتوسط التي تنطلق في 22 حزيران/ يونيو الجاري، بمدينة تاراغونا الإسبانية.

وتُنظّم الدورة بمشاركة 3 آلاف و622 رياضياً من 26 دولة مختلفة، وتستمر حتّى الأول من تموز/ يوليو المقبل.

ويتنافس الرياضيون فيما بينهم للحصول على الألقاب، في 33 لعبة مختلفة.

وتأتي تركيا في المرتبة الثالثة بعد إيطاليا وإسبانيا من حيث عدد الرياضيين المشاركين في الدورة، حيث تتصدر إيطاليا هذه القائمة بـ 419 رياضياً، وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 396 رياضياً.

وكان من المقرر تنظيم الدورة في مدينة تاراغونا صيف العام الماضي، لكن اللجنة المنظمة للدورة طلبت التأجيل لمدة عام واحد، بسبب نقص الموارد المالية.

واستضافت مدينة مرسين التركية النسخة الأخيرة من دورة ألعاب البحر المتوسط في يونيو/ حزيران 2016.