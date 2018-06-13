ملف "أمريكا وكندا والمكسيك" المشترك يفوز باستضافة وتنظيم كأس العالم 2026

أعلن السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، فوز الملف الثلاثي المشترك أمريكا وكندا والمكسيك بشرف تنظيم مونديال 2026.

وحصل ملف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة مونديال 2026 على 134 صوتًا مقابل 65 لملف المغرب.

وأكدت فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا امتناع 4 دول عن التصويت، دون الكشف عن هوية تلك الدول، بالإضافة إلى استبعاد الاتحادات الأربعة المتنافسة من عملية التصويت.

وجرت عملية التصويت، بمشاركة الاتحادات الدولية للعبة، في العاصمة الروسية موسكو، خلال كونغرس فيفا الـ 68 الذي يعقد عشية انطلاق منافسات مونديال 2018.