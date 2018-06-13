22 لاعبا من الدوري التركي الممتاز يشاركون منتخباتهم في كأس العالم

بعد أن اكتملت جميع الاستعدادات ووصلت معظم الفرق الـ 32. تتأهب روسيا للاحتفال بالمهرجان العالمي لكرة القدم والذي يستمر لمدة أربعة أسابيع تبدأ غدا في موسكو.

وعلى الرغم من فشل المنتخب التركي في التأهل والمشاركة في هذه البطولة العملاقة، إلا أن جماهير كرة القدم التركية ستتمكن على الأقل من مشاهدة 22 لاعباً مألوفاً يلعبون في الدوري التركي الممتاز.

إذ يشارك كل من ناديي بيشكطاش وبورصا سبور بأربعة نجوم لكل منهما في المونديال. ويليهما كل من غلطة سراي وقاسم باشا سبولا بثلاثة لاعبين لكل منهما. وسيشارك لاعبو بيشكطاش البرتغاليون ريكاردو كواريزما وبيبي واللاعب الكرواتي دوماجوج فيدا والمدافع الصربي دوسكو توسيتش الذي وقع مؤخرا قادما من جوانزو الصيني في كأس العالم.

فيما يشارك بورصا سبور بكل من عبد الله شيهو ووليام إيكونغ ضمن تشكيلة المنتخب النيجيري وعزيز إرالتاي ضمن تشكيلة المنتخب الأسترالي.

وسيلعب حارس مرمى غلطة سراي فرناندو موسليرا مع منتخب أوروجواي ويوتو نجاتومو مع منتخب اليابان ويونس بلهندة من ضمن تشكيلة منتخب المغرب. أما لاعب نادي قاسم باشا صيام بن يوسف فسينضم إلى تشكيلة منتخب بلاده تونس، وكينيث أوميرو إلى نيجيريا وتريزيجيه (محمود أحمد إبراهيم حسن) إلى مصر.

اللاعبون الآخرون من الدوري التركي هم: نبيل درار (المغرب) وهو لاعب نادي فناربهتشة، ومتوسط ميدان باشاك شهير: مانويل دا كوستا (المغرب)، ومدافع طرابزون سبور: أوجيني أونازي (نيجيريا)، وينضم مهاجم نادي غوزتيبي: بيتو لمنتخب بلاده (البرتغال)، ولاعب مالاطيا سبور: خالد بوطيب (المغرب)، أنطاليا سبور: يوهان دجورو (سويسرا)، ألانيا سبور: لامين جاساما (السنغال)، كارديمير كارابوك سبور: أولافور إنجي سكولاسون (أيسلندا).

وينطلق غداً الخميس، العرس الكروي العالمي "مونديال روسيا 2018"، بلقاء مثير بين أصحاب الأرض المنتخب الروسي، ومنتخب المملكة العربية السعودية، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

وتتوزع المنتخبات المشاركة في البطولة على 8 مجموعات، ومن المقرر أن تقام المباريات في 11 مدينة روسية.