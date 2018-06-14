انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا

انطلقت نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا مساء الخميس في احتفال كروي انتظره العالم طيلة أربعة أعوام وسط تحديات أمنية عديدة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا انطلاق النسخة الـ 21 لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها بلاده حتى 15 تموز/يوليو المقبل.

وأحيا المغني البريطاني روبي وليامز حفل الافتتاح الذي استمر لنحو 30 دقيقة. وغصت المدرجات بعشرات الآلاف من المشجعين الروس، وآلاف المشجعين السعوديين الذي تابعوا أغنيات وليامز الذي رافقته السوبرانو الروسية آيدا غاريفولينا.

وسبق انطلاق حفل الافتتاح، قيام الحارس الاسباني السابق ايكر كاسياس وعارضة الازياء الروسية ناتاليا فوديانوفا بوضع كأس العالم المعروفة بـ "كأس جول ريميه" على أطراف العشب الأخضر.

وأمام نحو 80 ألف متفرج غصت بهم مدرجات ملعب لوجنيكي في موسكو، قال بوتين "أهنئكم جميعا على انطلاق أهم بطولة في العالم"، تلاه رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جاني انفانتينو بكلمة مقتضبة حيا فيها المشجعين بأكثر من لغة، منها قوله بالعربية "أحبائي، أهلا وسهلا الى كأس العالم في روسيا".

واثر ذلك انطلقت المباراة الافتتاحية بين منتخبي روسيا والسعودية.

وحضر افتتاح المونديال عدة شخصيات بارزة في مقدمهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعدد من رؤساء الدول.