شبكة بي. إن تهدي المشاهد العربي 22 مباراة من كأس العالم مجاناً

بشرى سارة لعشاق الكرة المستديرة، شبكة بي. إن التلفزيونية ستبث 22 مباراة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم دون مقابل على محطة غير مشفرة.

هذا ما أعلنت عنه الشبكة الرياضية الشهيرة، نقلاً عن رويترز. وقد أكدت في بيان قبل ساعات من انطلاق كأس العالم في روسيا يوم الخميس، أنها ستبث 22 مباراة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون مقابل.

وقال ناصر الخليفي رئيس المجموعة الإعلامية "إنه لشرف وفخر لنا أن نقدم 22 مباراة من نهائيات كأس العالم مجانا ونقدم أعظم اللحظات التي لا تنسى من كأس العالم في روسيا إلى الملايين من جماهير كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

هذا وشبكة بي. إن سبورتس هي المالك الحصري لحقوق البث التلفزيوني لكأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشارك أربع دول عربية في كأس العالم هي مصر والمغرب وتونس إضافة إلى السعودية التي ستخوض المباراة الافتتاحية أمام روسيا صاحبة الأرض يوم الخميس.

وبذلك سيتم بث 22 من 64 مباراة على المحطة الرياضية غير المشفرة للمجموعة القطرية بينما ستكون باقي المباريات على المحطات المشفرة التي يجب دفع اشتراك خاص مقابل مشاهدتها.

وذكرت تقارير أن هذه المباريات المفتوحة ستشمل كل مباريات المنتخبات العربية إضافة إلى مباراة الافتتاح ومباراتي قبل النهائي والدور النهائي إضافة إلى عدة مباريات أخرى.