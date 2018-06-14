مدرب مصر: صلاح جاهز لخوض مباراة أورغواي بنسبة 100%

قال الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر إن مهاجم الفريق محمد صلاح سيكون جاهزًا لخوض مباراة أورغواي غدًا الجمعة في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أكد كوبر "صلاح يعمل بشكل جيد للغاية، لقد تعافى بسرعة كبيرة".

وأضاف "سنرى كيف ستسير الأمور في تدريب اليوم، أستطيع أن أؤكد لكم بنسبة 100% أنه سيلعب ما لم يحدث شيء دراماتيكي اليوم أو غدًا".

وأوضح كوبر "نحن نحاول أن يجعله يشعر بالثقة، الأطباء يعطونه الخيارات للعب أو لا، أعرف صلاح جيدًا، إنه ليس خائفًا، نعرف دائمًا أننا نخاطر عندما نلعب مباراة".

وتعرض صلاح لإصابة في الكتف خلال مباراة ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشهر الماضي، ولم يتمكن الفرعون المصري وقتها من استكمال اللقاء ليتم استبداله.

وتعول الجماهير المصرية على صلاح في العرس العالمي بعد المستوى اللافت للنظر الذي ظهر عليه في مباريات ليفربول.