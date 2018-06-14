مونديال 2018: الروسي غازينسكي يسجل الهدف الأول في مرمى السعودية

سجل الروسي إيوري غازينسكي الهدف الأول في نهائيات مونديال 2018 التي افتتحت الخميس على ملعب لوجنيكي في موسكو، وذلك في الدقيقة الـ 12 من المباراة الافتتاحية ضد السعودية، والتي انتهى شوطها الأول بتقدم المضيف 2-صفر.

وسجل غازينسكي الهدف بكرة رأسية على يمين الحارس عبد الله المعيوف، في هجمة بدأت من ركلة ركنية. وأظهرت اللقطات التلفزيونية قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بممازحة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومصافحته بعد دخول الهدف المرمى، أثناء جلوسهما في المقصورة الرئيسية للملعب، يتوسطهما رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني انفانتينو.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم روسيا بهدف ثان سجله دينيس تشيريشيف في نهاية الشوط الأول بمجهود فردي (43)، وذلك بعدما دخل بديلا لألن دزاغوييف الذي خرج في الدقيقة الـ 24 مصابا.

وبدا المنتخب السعودي عاجزا عن تهديد المرمى الروسي بشكل فعلي أمام ضغط قرابة 80 الف متفرج احتشدوا في المدرجات لمؤازرة المضيف الساعي لبلوغ الدور الثاني للمرة الأولى منذ سقوط الاتحاد السوفييتي.

وبالنسبة إلى السعودية، فهي تسعى الى بلوغ الدور الثاني لأول مرة منذ مشاركتها الأولى عام 1994 في الولايات المتحدة، علما بأنها تعود الى النهائيات للمرة الأولى منذ 2006 في ألمانيا.