رونالدو يصالح مصلحة الضرائب بدفع 18 مليون يورو مع السجن عامين

توصل نجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب الإسبانية يقضي بدفعه 18,8 مليون يورو مقابل وقف ملاحقته بتهمة التهرب الضريبي، وذلك في إطار اتفاق أولي بين الطرفين، بحسب ما أعلن مصدر قضائي الجمعة.



ويتضمن هذا الاتفاق بين محامي رونالدو وممثلين عن مصلحة الضرائب، والذي يرتبط بالمصادقة النهائية للمصلحة، بإصدار حكم بالسجن لعامين بحق أفضل لاعب في العالم خمس مرات، سيبقى مع وقف التنفيذ نظرا لأن عقوبات السجن حتى عامين لا تطبق عادة في إسبانيا.

كما أنه سيتم استبدال عقوبة السجن لمدة عامين بغرامات مالية وفقاً للاتفاق.