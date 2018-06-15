مصر تخسر أولى مبارياتها في المونديال بهدف قاتل

خسر المنتخب المصري أمام منتخب أورغواي، اليوم الجمعة، بهدف قاتل في مباراة أقيمت على ملعب "إكاتيريتبيرغ أرينا" في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وجاء هدف الفوز في الوقت القاتل عن طريق رأسية خوسي ماريا خيمينيز في الدقيقة 89، ليحصد منتخب أورغواي أول ثلاث نقاط له في بداية مشواره بالعرس العالمي.

بذلك، يتصدر منتخب روسيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أورغواي، ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن السعودية متذيل الترتيب.

جاءت بداية الشوط الأول حذرة من جانب لاعبي المنتخب المصري، حيث تم إحكام الرقابة اللصيقة على الثنائي الهجومي لويس سواريز وأدينسون كافاني.

في الوقت الذي حاول فيه منتخب أورغواي الضغط المكثف منذ البداية على أمل إحراز هدف مبكر يربك به المنافس، ومع حلول الدقيقة السابعة، سدد كافاني كرة قوية وجدت طريقها في يد الحارس محمد الشناوي.

ولم يمر على تلك الهجمة طويلًا، فبعدها بدقائق سدد سواريز كرة قوية مرت إلى خارج المرمى.

وكادت أن تشهد الدقيقة 24 هدف التقدم لأورغواي عندما تهيأت الكرة إلى سواريز داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة مرت بجوار القائم الأيمن للحارس الشناوي.

واعتمد المنتخب المصري في بناء هجماته على تحركات عمرو وردة ومحمود حسن تريزيجيه، إلا أن جميع المحاولات لم يكتب لها النجاح بفضل خبرة مدافعي المنافس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، اضطر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر لإجراء تغيير اضطراري بالدفع بسام مرسي بدلًا من طارق حامد للإصابة.

بعدها حاول كوبر تنشيط الأداء الهجومي بالدفع بمحمود عبد المنعم "كهربا" بدلًا من مروان محسن، ورمضان صبحي بدلًا من عمرو وردة.

وجاءت أولى الهجمات المصرية في الدقيقة 71 عندما سدد أحمد فتحي كرة قوية أمسكها الحارس فرناندو موسليرا، تلاها تسديدة محمد النني مرت لخارج المرمى.

وأنقذ الحارس الشناوي مرماه من فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 83 عندما سدد كافاني كرة قوية تصدى لها ببراعة، وبعدها بخمس دقائق تسديدة لكافاني من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالقائم.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي، جاءت الدقيقة 89 لتشهد معها هدف الفوز لأورغواي عن طريق خوسي ماريا خيمينيز الذي تلقى كرة عرضية انقض عليها برأسه في المرمى.

ولم تنجح محاولات مصر في إدراك التعادل، لتنتهي المواجهة بهزيمة الفراعنة في بداية المشوار بالمونديال.