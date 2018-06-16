فوز صعب لـالديوك الفرنسية على الكنغرو الإسترالي في المونديال

حالف الحظ منتخب فرنسا، اليوم السبت، لينقذ بطل العالم 1998 من فخ التعادل أمام أستراليا حيث حقق فوزًا صعبًا بهدفين لهدف، في افتتاح مبارياتهما في المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم في روسيا.

وقدّم منتخب "الديوك" الفرنسية مباراة متوسطة المستوى، أمام منتخب أسترالي تمكن من تقديم لقاء جيد ولكن التوفيق لم يحالفه.

بذلك، تصدر منتخب الديوك المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وظلت أستراليا دون رصيد من النقاط.

وتقام في وقت لاحق اليوم، المباراة الثانية بنفس الجولة للمجموعة، والتي تجمع بيرو مع الدنمارك.

جاء الشوط الأول متوسط في المستوى من الجانبين، خاصة فرنسا التي ظهرت بشكل غير متوقع دون خطورة حقيقية رغم دخول اللقاء بهجوم ناري مكون من الثلاثي أنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي وكيليان مبابي.

فرض المنتخب الفرنسي سيطرته على منطقة وسط الملعب دون خطورة على مرمى المنافس، وظل منتخب "الكنغرو" الأسترالي ملتزم دفاعيًا حتى الدقيقة 17 التي شهدت الخطورة الأولى في اللقاء عن طريق كرة ثابتة نفذها موي يغير مسارها توليسو لتكاد تغالط حارس مرماه هوغو لوريس الذي ينقذها بأعجوبة.

ومع مرور الوقت، اكتسبت أستراليا الثقة، وبدأت التحكم في مجريات اللعب، في ظل تراجع فرنسي اصطدم بصلابة دفاعية وقوة بدنية كبيرة للكنغرو، ومع اقتراب الشوط من النهاية عادت فرنسا للسيطرة لكن دون خطورة، لينتهي بالتعادل السلبي.

وعرفت الإثارة طريقها للمباراة في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 54 بعد سقوط أنطوان غريزمان داخل منطقة جزاء أستراليا ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء ليعود بعدها لتقنية الفيديو ليتم احتسابها.

وتمكن غريزمان من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 58 بتسديده لركلة الجزاء بنجاح.

وتواصل الضغط الفرنسي بعد الهدف، وكاد غريزمان يضاعف النتيجة بعدها بدقيقة بعد مرور رائع من مبابي وتمريرة أرضية إلا أنه سددها ضعيفة.

وفي الدقيقة 61، قام أومتيتي بخطأ كارثي بعد أن أبعد الكرة بيده ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لأستراليا نفذها ميلي جديناك معلنًا عن هدف التعادل للكنغرو في الدقيقة 62.

وسيطر بعدها المنتخب الأسترالي على اللقاء بشكل كبير، ليظهر منتخب فرنسا على فترات متباعدة، ولكن من كرة هجومية منظمة، تمكن بول بوغبا من اقتناص الهدف الثاني في الدقيقة 81 بعد أن وصلت إليه الكرة سددها لتصطدم بالعارضة وتتخطى خط المرمى، ليقتنص "الديوك" ثلاث نقاط في بداية المشوار.