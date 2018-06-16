9 أرقام جديدة لرونالدو بعد ثلاثيته في شباك إسبانيا بالمونديال

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، 9 أرقام بعد تسجيله لثلاثة أهداف في مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

- رونالو هو أول لاعب في التاريخ يسجل في 8 بطولات كبرى متتالية.

- بات رونالدو رابع لاعب في التاريخ يسجل أهدافًا في 4 نسخ من المونديال بعد كل من البرازيلي بيليه والثنائي الألماني أوفه زيلر وميروسلاف كلوزه.

- أصبح رونالدو هو أول لاعب في تاريخ البرتغال يلعب 4 نسخ من المونديال.

- رونالدو هو أول لاعب برتغالي يسجل هدفًا من خارج منطقة الجزاء في كأس العالم منذ هدف ديكو أمام إيران في نسخة 2006 خلال المباراة التي فاز بها البرتغاليون بهدفين دون رد.

- أصبح رونالدو هو أول لاعب من الدوري الإسباني (الليغا) يسجل ثلاثية فى منتخب إسبانيا.

- بات رونالدو بالهدف الذى سجله من ركلة جزاء بعد مرور 3 دقائق و30 ثانية ثالث أسرع ركلة جزاء في تاريخ كأس العالم، بعد الهولندي يوهان نيسكينس في 1974 (دقيقة 26 ثانية) ومواطنه روبن فان بيرسي في 2014 (دقيقتين و32 ثانية).

- بهدف رونالدو الأول، نجح في إحراز أسرع هدف في مونديال روسيا.

- بات رونالدو صاحب أول "هاتريك" في المونديال الروسي.

- رونالدو سجل أول "هاتريك" في تاريخه بكأس العالم، في المشاركة الرابعة بعد نسخ 2006 و2010 و2014.