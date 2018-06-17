صربيا تجتاز كوستاريكا في المونديال بصاروخية كولاروف

اجتاز المنتخب الصربي، اليوم الأحد، نظيره الكوستاريكي بهدف نظيف في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

بذلك، اعتلت صربيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، انتظارًا لما ستسفر عنه مباراة البرازيل مع سويسرا في وقت لاحق اليوم.

جاء الشوط الأول سريعًا من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، وأضاع المنتخب الصربي في أول دقيقتين فرصة التقدم عن طريق أليكساندر ميتروفيتش.

ومع حلول الدقيقة العاشرة جاءت فرصة لكوستاريكا وانطلاقة من الجانب الأيسر من جوهان فينيجاس حولها بعرضية ولكن تشتتت من مدافعي صربيا، تلاها عرضية من دافيد جوزمان انقض عليها جيانكارلو جونزاليز برأسية ولكن مرت أعلى من العارضة.

بعدها انحصر الأداء في وسط الملعب، وجاءت الهجمات على استحياء من جانب لاعبي الفريقين، إلى أن جاءت الدقيقة الـ 26 لتشهد هجمة خطيرة لكوستاريكا عندما وصلت كرة إلأى ميلينكوفيتش سافيتش سددها قوية.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين في الدقائق المتبقية من الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث كثف لاعبو المنتخبين من هجماتهم إلى أن جاءت الدقيقة الـ 57 لتشهد معها التقدم لصربيا إثر ركلة حرة مباشرة نفذها أليكساندر كولاروف بتسديدة قوية رائعة أعلى يسار الحارس كيلور نافاس.

وفي الوقت الذي بحث فيه المنتخب الصربي تسجيل هدف ثان، كثف لاعبو كوستاريكا من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.

وفشلت جميع محاولات كوستاريكا في إدراك التعادل، ليخرج المنتخب الصربي فائزًا بثلاث النقاط.