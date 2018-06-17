ليبرمان يشمت في ميسي لإهداره ركلة الجزاء أمام آيسلندا

أعرب وزير الدفاع الإٍسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، عن شماتته في النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إثر إخفاقه في إحراز هدف من ركلة جزاء خلال مباراة بلاده أمام آيسلندا، في كأس العالم لكرة القدم بروسيا، أمس، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال ليبرمان، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أمس: "في مباراة الأرجنتين ضد آيسلندا انظروا كم كان ميسي بحاجة إلى مباراة تدريبية أمام إسرائيل.. وتمنوا فوز منتخب آيسلندا (في المباريات المقبلة).. دولة صغيرة ذات 360 ألف نسمة، لكن لديها منتخب عملاق".

وبينما كانت التوقعات لصالح فوز المنتخب الأرجنتيني، انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

فيما نشر أحمد الطيبي، النائب العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي استطلاعًا للرأي عبر "تويتر" يسأل فيه عن الأكثر سعادة بإخفاق ميسي في إحراز الهدف: النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أم وزيرة الثقافة والرياضة (الإسرائيلية) ميري ريغيف؟.

وامتلك ميسي فرصة ذهبية لضمان فوز الأرجنتين بأولى مبارياتها في البطولة، عندما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 64، لكن حارس المرمى الآيسلندي صد الكرة، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وألغى المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية كان مقررًا أن يلعبها يوم 9 يونيو/ حزيران الجاري، مع نظيره الإسرائيلي بمدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

وجاء الإلغاء تحت وطأة ضغوط فلسطينية رسمية وشعبية، وكذلك ضغوط من جانب "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" (BDS)، احتجاجًا على قرار إقامة المباراة في القدس.

هذه المباراة كانت مقررة في مدينة حيفا، لكن وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية أصرت على نقلها إلى القدس الفلسطينية، ضمن التحركات لتكريس احتلالها منذ عام 1967، ما أثار احتجاجات فلسطينية أدت إلى إلغاء المباراة.