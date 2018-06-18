في الوقت الإضافي.. تونس تتلقى هزيمة قاتلة من إنجلترا بهدف لهدفين

قاد هاري كين مهاجم إنجلترا، اليوم الإثنين، منتخب بلاده لعبور تونس بهدفين لهدف في الجولة الأولى للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وحقق المنتخب البلجيكي فوزًا في وقت سابق اليوم بثلاثية نظيفة على بنما ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

بذلك، تتصدر بلجيكا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن إنجلترا، فيما تحتل تونس المركز الثالث بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن بنما المتذيل.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب المنتخب الإنجليزي، حيث بحث لاعبوه عن فرصة تسجيل هدف التقدم، ففي الدقيقة الثانية تهيأت الكرة إلى جيسي لينجارد داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس معز حسن ببراعة.

تلاها رأسية هاري كين أبعدها الحارس التونسي بصعوبة واصطدمت في لينجارد وتحولت إلى ركلة مرمى.

وجاءت أخطر الفرص الإنجليزية في الدقيقة الخامسة عندما كرة إلى لينجارد في الجهة اليسرى الذي مرر عرضية أرضية رائعة حولها رحيم ستيرلينغ بتسديدة غريبة مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى الخالي تمامًا من حارسه.

شهدت الدقيقة 11 هدف التقدم لإنجلترا عندما نفذ آشلي يونغ ركلة ركنية من الجهة اليسرى حولها جون ستونز برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها معز حسن ببراعة لكنها وجدت تسديدة هاري كين التي سكنت الشباك بسهولة.

لم يتمكن الحارس التونسي معز حسن استكمال اللقاء للإصابة ليتم الدفع بالبديل فاروق بن مصطفى بدلًا منه.

بعدها نشط الأداء التونسي تدريجيًا، ففي الدقيقة 23 تهيأت الكرة إلى نعيم سليتي سددها قوية مرت إلى خارج المرمى، رد عليه لينجارد بفرصة ضائعة عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها من فوق الحارس إلا أنها اصطدمت بالقائم لتضيع معها فرصة هدف ثان للإنجليز.

وشهدت الدقيقة 35 ركلة جزاء للمنتخب التونسي نفذها فرجاني ساسي قوية في الشباك محرزًا التعادل، وأول هدف عربي في المونديال الروسي.

توالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين في الدقائق المتبقية من الشوط الأول لينتهي بالتعادل الإيجابي.

وأحكم لاعبو إنجلترا سيطرتهم في شوط المباراة الثاني في محاولة لتسجيل هدف التقدم مجددًا وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه.

وفي الدقيقة 51 تلقى ديلي آلي كرة عرضية انقض عليها برأسه وجدت طريقها في أحضان الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

أحكم لاعبو تونس سيطرتهم الدفاعية على أمل الخروج بنقطة وتوالت الفرص الضائعة من جانب إنجلترا واحدة تلو الأخرى إلى أن جاءت الدقيقة 90 لتشهد معها الهدف الثاني للإنجليز عبر رأسية كين.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة من اللقاء أي هجمات خطيرة من الجانبين ليخرج المنتخب الإنجليزي فائزًا بالثلاث نقاط.