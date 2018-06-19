تعرض طائرة المنتخب السعودي لكرة القدم لحادث طفيف أثناء الطيران

تعرضت الطائرة التي كانت تقل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى عطل في أحد المحركات بسبب دخول طائر فيه.

فقد أعلنت شركة "طيران روسيا" الناقلة لبعثة المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم بروسيا، مساء الاثنين، أن طائرا دخل في أحد المحركات وتسبب في حدوث عطل بالطائرة التي تقل المنتخب السعودي لكرة القدم.

وقالت الشركة في بيان: "عند اقتراب الرحلة FV1007 من الهبوط في روستوف على نهر الدون، والتي أقلعت من سان بطرسبورغ، على متن الطائرة آ319، حدث عطل في عمل أحد المحركات بسبب دخول طائر فيه".

ونفت صحة ما تردد عن اندلاع حريق في أحد المحركات، وأفادت بأن المسافرين لم يتعرضوا لأي خطر على حياتهم.

وأضافت الشركة، أن "الطائرة هبطت بشكل طبيعي، ولم يكن هناك أي إنذار بوجود حريق في الطائرة، علما بأن محركي الطائرة استمرا بالعمل بشكل طبيعي".

بينما نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً على موقعه طمأن فيه "كافة المتابعين للمنتخب الوطني بوصول أفراد البعثة مساء اليوم إلى مدينة روستوف أون دون لمواجهة منتخب أوروغواي حيث يتواجدون حالياً في مقر إقامتهم في السكن المخصص لهم، وأن ما تم تداوله عن وجود حريق لا يعدو سوى حدث عارض"



وأكد الاتحاد أن طائرة المنتخب السعودي التي أصابها عطل فني لا تتبع الخطوط الجوية السعودية "وإنما هي طائرة تم تأمينها بواسطة اتحاد النقل الجوي الدولي IATA للمنتخبات المشاركة في المونديال من قبل اللجنة المنظمة".

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بالمونديال التي تضم أيضا كلا من روسيا وأوروجواي ومصر.

وقد خسر المنتخب السعودي مباراته الأولى أمام روسيا، في افتتاح البطولة، بخمسة أهداف دون رد.