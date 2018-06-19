روسيا تهزم مصر بثلاثة أهداف لهدف لتتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم

لم تشفع عودة النجم محمد صلاح الى صفوف منتخب مصر، فخسر أمام روسيا 1-3 الثلاثاء في سان بطرسبورغ، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من توديع الدور الاول في مونديال روسيا 2018 في كرة القدم.

وفي المباراة الأولى لأفضل لاعب افريقي وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي منذ اصابته في كتفه الأيسر أواخر أيار/مايو الماضي، اهتزت شباك الفراعنة ثلاث مرات مطلع الشوط الثاني، قبل أن يقلص نجم ليفربول من نقطة الجزاء.

وحققت روسيا فوزها الثاني في الدور الأول، بينما تلقت مصر خسارتها الثانية.وبحال فوز أو تعادل الاوروغواي الاربعاء مع السعودية، سيقصى المنتخب المصري رسميا من الدور الأول في مشاركته الثالثة بعد 1934 و1990.