صلاح يبدأ أساسيا مع المنتخب المصري أمام روسيا

يعود النجم المصري محمد صلاح الغائب بداعي الاصابة منذ أواخر أيار/مايو الماضي، الى ملاعب كرة القدم في مباراة الفراعنة ضد روسيا الثلاثاء في سان بطرسبورغ ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2018، بحسب التشكيلة الرسمية التي نشرها الاتحاد المصري.

وكانت مشاركة صلاح (26 عاما) موضع ترقب من عشرات الملايين من مشجعي المنتخب الذي يشارك في المونديال للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ عام 1990، لاسيما للدور المحوري المتوقع من أفضل لاعب افريقي وأفضل لاعب في الدوري الانكليزي في الموسم المنصرم.

ويحتاج المنتخب المصري الى الفوز الثلاثاء للحفاظ على آماله ببلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعد خسارته في الوقت القاتل أمام الأوروغواي الجمعة بنتيجة صفر-1.

وأكد مسؤولو المنتخب في الأيام الماضية، لاسيما طبيبه محمد أبو العلا، ان صلاح بات جاهزا للمشاركة في المباريات، وانه تعافى من الاصابة القوية التي تعرض لها في الكتف الأيسر خلال نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقه ليفربول الانكليزي وريال مدريد الاسباني في 26 أيار/مايو.

وأجرى المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر تغييرا وحيدا على التشكيلة التي خاضت مباراة الأوروغواي الجمعة، فدفع بصلاح بدلا من عمرو وردة.

وضمت التشكيلة الحارس محمد الشناوي أفضل لاعب في مباراة الأوروغواي، ورباعي الدفاع احمد فتحي واحمد حجازي وعلي جبر ومحمد عبد الشافي، وفي ارتكاز الوسط الثنائي محمد النني وطارق حامد الذي تعافى من اصابة في ظهره ضد الاوروغواي.

وسيلعب صلاح في مكانه الاعتيادي على الجناح الايمن ومحمود حسن "تريزيغيه" على الايسر وبينهما عبدالله السعيد، فيما منح كوبر الثقة مجددا في مركز رأس الحربة لمروان محسن.

ويعول المنتخب المصري بشكل كبير على صلاح الذي كان أفضل هداف في الدوري الانكليزي الممتاز الموسم المنصرم مع 32 هدفا، من أصل 44 سجلها لليفربول في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية.

وكانت روسيا فازت افتتاحا على السعودية 5-صفر، فيما تقام الجولة الثالثة الاخيرة الاثنين المقبل بمباراتي روسيا-الاوروغواي ومصر-السعودية.