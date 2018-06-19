280 مليون يورو من باريس سان جيرمان لرونالدو.. هل يقبل؟

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن نية باريس سان جيرمان الفرنسي تقديم عرض مغري للاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان سيقدم عرضًا لريال مدريد الإسباني تصل قيمته إلى 250 مليون جنيه استرليني (بما يعادل 280 مليون يورو)، بالإضافة إلى راتب سنوي للاعب يصل إلى 40 مليون جنيه استرليني (بما يعادل 45 مليون يورو).

ويتقاضى رونالدو حاليًا راتبًا سنويًا تبلغ قيمته 21 مليون يورو، وعرضت إدارة الملكي عليه زيادة 4 ملايين يورو في راتبه، بالإضافة إلى مكافآت إضافية في حالة الحصول على بعض الجوائز والبطولات حيث سيصل راتبه وقتها إلى 30 مليون يورو، وهو ما قوبل بالرفض من قبل اللاعب.

ولا يحق لرونالدو (33 عامًا) الرحيل عن ريال مدريد إلا بعد الحصول على موافقة مسؤولي ناديه أو سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده، حيث أن عقده ينتهي عام 2021.

وانضم رونالدو إلى ريال مدريد عام 2009 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث توّج معه بالعديد من البطولات والألقاب.

وتمكن رونالدو من الفوز مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا (4 مرات)، وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي بواقع ثلاث مرات في كل منهما، والدوري الإسباني (الليغا) وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر المحلي بواقع مرتين في كل منهم.