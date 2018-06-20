السعودية تغادر المونديال بعد هزيمتها أمام أوروغواي

تلقى المنتخب السعودي، اليوم الأربعاء، هزيمة من نظيره أورغواي بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

بذلك، اصطحبت السعودية نظيرتها مصر إلى خارج النسخة الحالية للعرس العالمي، فيما لحقت أورغواي بروسيا في التأهل إلى ثمن النهائي.

وتصدرت روسيا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن أورغواي، فيما جاءت مصر ثالثًا بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن السعودية.

جاء الشوط الأول سجالًا بين لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين.

وشهدت الدقيقة الرابعة أولى الفرص الحقيقية للسعودية عندما مرر فهد المولد كرة عرضية رائعة من الجهة اليمنى لداخل منطقة جزاء أورغواي، إلا أنها وجدت طريقها في أحضان الحارس.

واستحوذ لاعبو السعودية على منتصف الملعب، إلا أن معظم الكرات العرضية افتقدت للدقة.

وجاءت أولى الهجمات الخطيرة لأورغواي في الدقيقة الـ 12 عندما تهيأت الكرة إلى أدينسون كافاني سددها قوية مرت فوق العارضة، تلاها تصويبة لويس سواريز مرت بجوار القائم الأيسر للحارس السعودي.

وأسفرت الدقيقة الـ 23 عن هدف التقدم لأورغواي عندما تهيأت الكرة إلى سواريز داخل منطقة الجزاء وضعها بسهولة في المرمى الخالي من حارسه.

ومع حلول الدقيقة الـ 45 أرسل سلمان الفرج كرة بينية خطيرة من خلف مدافعي أورغواي في اتجاه فهد المولد لكن طالت على الأخير لتصل في النهاية سهلة في يد الحارس، لينتهي على إثرها الشوط الأول بتقدم أورغواي بهدف نظيف.

وتواصلت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث منتخب أورغواي عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو السعودية من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.

واصل لاعبو أورغواي الضغط في منتصف الملعب ومحاولات لخلق ثغرة في دفاعات المنتخب السعودي لكن دون أي جدوي وسط تمركز جيد من لاعبي الأخضر.

وفي الدقيقة الـ 62 مرر كافاني كرة عرضية استقبلها كارلوس سانشيز بضربة رأسية قوية من قلب منطقة الجزاء لكن مرت إلى خارج المرمى.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب الأخضر السعودي لتنتهي المواجهة بفوز أورغواي بهدف نظيف.