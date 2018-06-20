رونالدو متفاجئ من الشراسة المغربية في أرض الملعب

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنه فوجئ بشراسة المغرب خلال المواجهة التي جمعت بينهما بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، والتي انتهت بفوز منتخب بلاده بهدف نظيف.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، "فوجئنا بالأداء القوي والشراسة والروح القتالية من جانب لاعبي المغرب طوال شوطي المباراة".

وأضاف "الأهم أننا حصدنا ثلاث نقاط غالية، وأرغب في مواصلة العمل والتأهل إلى الدور المقبل للمونديال، فأهدافنا دائمًا ما نحددها خطوة بخطوة".

واختتم رونالدو تصريحاته بالقول "سنحاول بذل قصارى جهدنا خلال لقاء إيران الأخير، واعتلاء صدارة المجموعة".

وبفوز اليوم، ارتفع رصيد البرتغال إلى 4 نقاط في الصدارة، بينما تذيل المغرب الترتيب بلا رصيد من النقاط بعد تلقيه الهزيمة الثانية في المسابقة.