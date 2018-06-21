كرواتيا تكتسح الأرجنتين بثلاثية نظيفة وتقترب من ثمن نهائي المونديال

حقق المنتخب الكرواتي، اليوم الخميس، فوزًا كبيرًا على نظيره الأرجنتيني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

بذلك، ثأر الكروات من التانغو بعد غياب 20 عامًا، وتحديدًا منذ مونديال 1998 عندما خسروا وقتها بهدف دون رد.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد كرواتيا إلى 6 نقاط لتقترب خطوات من التأهل إلى ثمن النهائي، بينما تجمد رصيد الأرجنتين عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا التمريرات دون أي خطورة حقيقية.

وكانت أولى الهجمات الخطيرة من جانب كرواتيا في الدقيقة الرابعة عندما تهيأت الكرة إلى ايفان بيريسيتش سددها قوية إلا أن الحارس الأرجنتيني ويللى كاباييرو تصدى لها ببراعة.

بعدها نشط الأداء الأرجنتيني معتمدين على تحركات الثنائي ليونيل ميسي وسيرغيو أغويرو واللعب من لمسة واحدة على أمل اختراق الدفاع الكرواتي المتكتل.

وفي الدقيقة 18، فشل ميسي في استغلال خطأ كبير من الحارس الكرواتي دانييل سوباسيتش عندما وصلت إليه الكرة فشل في استغلالها على النحو الأمثل.

وأهدر إينزو بيريز أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة 30 عندما تهيأت الكرة داخل منطقة الجزاء والمرمى خالي من حارسه إثر خطأ دفاعي إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس الكرواتي لتضيع معها فرصة التقدم للتانغو.

ومع حلول الدقيقة 45 جاءت هجمة مرتدة سريعة لكرواتيا حيث وصلت الكرة إلى لوكا مودريتش الذي أهدى الكرة إلى أنتي ريبيتش ليصبح في وضع شبه انفراد بالحارس الأرجنتيني لكنه تباطأ وسدد كرة قوية مرت إلى خارج المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، وكانت المفاجأة الكرواتية بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 53 عندما استغل أنتي ريبيتش خطأ الحارس الأرجنتيني وسدد كرة قوية في المرمى.

حاول خورخي سامباولي المدير الفني للتانغو تنشيط الهجوم بالدفع بغونزالو هيغواين وباولو ديبالا، لكن لم يتغير الأداء الهجومي للأرجنتين.

وجاءت الدقيقة 80 لتشهد معها الهدف الثاني لكرواتيا عن طريق لوكا مودريتش الذي سدد كرة قوية في المرمى.

وانهار الدفاع الأرجنتيني لتأتي الدقيقة 91 وتشهد الهدف الثالث عندما تهيأت الكرة إلى إيفان راكيتش داخل منطقة الجزاء سددها بسهولة في المرمى لتنتهي المواجهة بفوز كرواتيا بثلاثية نظيفة.

