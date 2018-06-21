هدف مبابي يمنح فرنسا بطاقة العبور إلى ثمن نهائي المونديال

انتزع المنتخب الفرنسي، اليوم الخميس، بطاقة العبور إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا بعد فوزه على بيرو بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من المونديال.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد فرنسا إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن الدنمارك، فيما تحتل أستراليا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وأخيرًا بيرو بلا رصيد من النقاط.

جاءت بداية المباراة حذرة من جانب لاعبي فرنسا، في الوقت الذي كثف فيه لاعبو بيرو من هجماتهم في محاولة لتسجيل هدف التقدم.

وشهدت الدقيقة 11 أولى الهجمات الفرنسية عندما حاول بول بوغبا أن يجرب حظه فسدد كرة قوية مرت لخارج المرمى، تلاها رأسية من رافائيل فاران لم تتكلل بالنجاح.

أحكم لاعبو بيرو سيطرتهم على وسط الملعب في محاولة لمباغتة المنافس بهدف، حيث جاءت الدقيقة 31 لتشهد أولى الفرص الحقيقية له عندما سدد باولو غيرير كرة قوية تصدى لها الحارس الفرنسي هوغو لوريس ببراعة.

ومع حلول الدقيقة 34 تمكن المنتخب الفرنسي من إحراز هدف التقدم، عندما تهيأت الكرة إلى أوليفيه جيرو داخل منطقة الجزاء سددها قوية لتصطدم بالحارس وتجد كيليان مبابي الذي وضعها بسهولة في المرمى.

وكادت أن تشهد الدقيقة 42 الهدف الثاني لفرنسا عندما وصلت الكرة إلى لوكاس هيرنانديز سددها قوية ليتصدى لها حارس بيرو بيدرو جاليسي ببراعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الديوك" بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث كشر لاعبو بيرو من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل، واستحوذ لاعبوه على وسط الملعب، ففي الدقيقة 51 تعاطفت العارضة مع فرنسا عندما سدد بيدرو أكينو كرة قوية اصطدمت بالعارضة ومنها لخارج المرمى.

ومع حلول الدقيقة 67 سدد لويس أدفينكولا كرة قوية مرت لخارج المرمى، وتوالت الفرص الضائعة من جانب بيرو واحدة تلو الأخرى.

ونشط الأداء الفرنسي في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وحاول عثمان ديمبلي أن يحرز الهدف الثاني للديوك فسدد كرة قوية مرت لخارج المرمى، تلاها تصويبة من جيرو أيضًا، لتنتهي المواجهة بفوز فرنسا بهدف نظيف.