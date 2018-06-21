هل تشترك المملكة المغربية والجزائر في تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030؟

في مبادرة كروية مفاجئة من المملكة المغربية تجاه جارتها الجزائر، اقترح العاهل المغربي محمد السادس على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح المشترك للمغرب والجزائر لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030، وفق ما أورد الإعلام المغربي.

فقد ذكر موقع "le 360" الإلكتروني المغربي أن الملك محمد السادس بعث برسالة إلى الرئيس بوتفليقة، نقلاً عن سفير المغرب في الجزائر، حسن عبد الخالق.



وقال السفير المغربي إن الملك محمد السادس عبَّر في الرسالة "عن صادق الشكر والامتنان لتصويت الجزائر لصالح الملف المغربي لاستضافة كأس العام 2026"؛ وأشار حسن عبد الخالق، في تصريح لتلفزيون "البلاد تي في" الجزائري، أن الملك محمد السادس "سجل باعتزاز كبير هذا الموقف الجزائري النبيل".



وقال إن هذا الموقف الجزائري "يعكس قيم الشهامة والصدق والوفاء الذي يتحلى بها بوتفليقة، ويعكس في نفس الوقت عمق أواصر الأخوة والتضامن بين الشعبين".



ولم يتضمن تصريح السفير المغربي المنشور على الحساب الرسمي للقناة بموقع "يوتوب" أي إشارة إلى التنظيم المشترك لمونديال 2030.



غير أن موقع "le 360" الإلكتروني المغربي، قال، اليوم الخميس، إن السفير المغربي كشف له عن جزء من محتوى الرسالة وأنها تضمنت أيضا إمكانية الترشح المشترك لتنظيم كأس العالم 2030.



ويعتبر هذا الاقتراح المغربي تطوراً لافتاً في العلاقات بين البلدين التي يشوبها التوتر وحيث الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ 1994.



كما لم يصدر أي تأكيد رسمي من الجانبين حول العرض المغربي، ولم يتطرق السفير المغربي إلى رد الجزائر.



والأسبوع الماضي، فاز الملف الثلاثي (الأمريكي والمكسيكي والكندي) باستضافة كأس العام لكرة القدم 2026، أمام الملف المغربي؛ بحصوله على 134 صوتا مقابل 65 صوتا للمغرب



مع الإشارة أن السعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن ولبنان والعراق، صوتت كلها ضد المغرب، بحسب نتائج التصويت التي أعلنها الفيفا.



فيما دعمت باقي الدول العربية الأخرى، ومنها الجزائر، الملف المغربي.