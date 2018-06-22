المنتخب النيجيري ينتصر على نظيره الآيسلندي بهدفين دون رد

حقق المنتخب النيجيري، اليوم الجمعة، فوزًا غاليًا على نظيره الآيسلندي بهدفين دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

بذلك، ارتفع رصيد نيجيريا إلى 3 نقاط في الوصافة بفارق ثلاث نقاط خلف كرواتيا المتصدر، فيما جاءت آيسلندا ثالثة برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن الأرجنتين.

ويدين منتخب "النسور" بالفضل إلى أحمد موسى الذي أحرز هدفي الفوز لنيجيريا في الدقيقتين الـ 49 و75.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي آيسلندا الذين حاولوا بشتى الطرق تسجيل هدف مبكر يربكون به حسابات المنافس، وكانت أولى الفرص الخطيرة في الدقيقة الثالثة إثر تسديدة قوية جيلفي سيجوردسون تصدى لها الحارس النيجيري ببراعة.

بعدها تبادل لاعبو نيجيريا التمريرات في وسط الملعب في محاولة لإيجاد ثغرة في دفاع المنتخب الآيسلندي المتكتل.

وتوالت الهجمات والفرص الضائعة من جانب لاعبي آيسلندا والتي افتقدت التركيز لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في الشوط الثاني، إذ كثف لاعبو الفريقين من هجماتهم في رحلة بحث عن هدف التقدم، وتمكنت نيجيريا من إحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ 49 عن طريق أحمد موسى الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية في الشباك.

وتوالى الضغط النيجيري في رحلة بحث عن الهدف الثاني، ففي الدقيقة الـ 57 سدد ويلفريد نديدي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس هانيس هالدورسون بصعوبة.

وتراجع أداء لاعبي المنتخب الآيسلندي بعد هدف موسي وانحصروا في منتصف ملعبهم في الدقائق الأخيرة وسط ضغط قوي من لاعبي نيجيريا.

وجاءت الدقيقة الـ 75 لتشهد معها الهدف الثاني لنيجيريا عندما وصلت الكرة إلى موسى ليراوغ مدافعي آيسلندا وحارس المرمى وسدد كرة قوية في المرمى.

ورفضت آيسلندا في الدقيقة الـ 83 عندما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء نفذها جيلفي سيجوردسون أضاعها بغرابة إلى خارج المرمى.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، لتنتهي المواجهة بفوز نيجيريا بهدفين دون رد.