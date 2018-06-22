شاكيري يقود سويسرا للفوز على صربيا بهدفين لهدف

اقتنص المنتخب السويسري، اليوم الجمعة، فوزًا قاتلًا من نظيره الصربي بعد أن قلب تأخره بهدف لفوز بهدفين، في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة لكأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وكانت البرازيل قد تغلبت على كوستاريكا بهدفين دون رد، في وقت سابق اليوم، بنفس الجولة للمجموعة.

بذلك، تصدرت البرازيل المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن سويسرا، وصربيا الثالث برصيد 3 نقاط، وتودّع كوستاريكا المونديال باحتلالها المركز الرابع دون رصيد من النقاط.

جاءت بداية الشوط الأول سريعة للغاية خاصة من جانب المنتخب الصربي، الذي شكل ضغطًا كبيرًا على السويسريين في الدقائق الخمس الأولى، وأهدر خلالها العديد من الفرص أمام محاولات للمنافس للخروج من حالة الارتباك نتيجة هذا الضغط الكبير.

وأضاع ألكسندر ميتروفيتش رأسية في الدقيقة الرابعة أنقذها ببراعة ياسومير حارس سويسرا، ولم يمر أكثر من دقيقة حتى يكرر ميتروفيتش رأسيته ولكن هذه المرة داخل الشباك معلنًا عن الهدف الأول لصربيا.

واصل منتخب صربيا بعد الهدف سيطرته على مجريات اللعب، وكاد أن يسجل في عدة فرص أتيحت للاعبيه وسط حالة من الانكماش الكبير من جانب سويسرا التي فشلت في بدء أيه هجمة لما يقرب من 25 دقيقة.

بعدها بدأ المنتخب السويسري الدخول في المباراة تدريجيًا بفضل تحركات ومهارات شيردان شاكيري وغرانيت تشاكا، وكاد أن يسجل هدف التعادل ولكن تألق كبير من الدفاع الصربي كان حائلًا أمامهم إلى جانب الحارس فلاديمير ستويكوفيتش.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة من عمر الشوط، فرض من جديد المنتخب الصربي سيطرته على اللقاء، وعاد السويسريين للانكماش الدفاعي من جديد خوفًل من تلقي هدف ثان قبل نهاية الشوط، لينتهي بتقدم صربي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، بدأ المنتخب السويسري بشكل مختلف تمامًا عن بدايته للأول، وضغط منذ البداية وشكل خطوره على مرمى الصرب، ولكن هذا ترك مساحات في خط الدفاع مما أتاح للمنافس فرصة في الهجوم المرتد.

ولم ننتظر كثيرًا، فبعد سبع دقائق فقط من انطلاق الشوط، تمكنت سويسرا من التعادل بتصويبة رائعة من غرانيت تشاكا لم يتمكن الحارس فلاديمير ستويكوفيتش من إيقافها لسرعتها الكبيرة.

وواصل منتخب سويسرا ضغطه، وسط حاله من الارتباك بين لاعبي صربيا، وصوب شاكيري كرة ائعة تصطدم بالقائم الأيمن لمرمى صربيا وتخرج بعيدًا لخارج أرضية الملعب.

ودخلت المباراة مرحلة جديدة تبادل فيها الطرفان الهجوم، خاصة في الـ 20 دقيقة الأخيرة وتحديدًا من الدقيقة 70 من عمر اللقاء، وزادت السرعة بين الطرفين مع تحرر نجوم الفريقين من التمركز مع رغبة كبيرة من كل جانب للفوز من أجل حظوظ التأهل لثمن النهائي للمونديال العالمي.

وظن الجميع أن المباراة ستنتهي بالتعادل، حتى جاء شاكيري في الدقيقة 90 لينفرد من وسط الملعب ويسجل الهدف الثاني القاتل لسويسرا، وحاولت صربيا العودة، لكن صافرة النهاية كانت أقرب من هدف التعادل.