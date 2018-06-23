الألماني كروس يقتل الأحلام السويدية في المونديال

حقق المنتخب الألماني (بطل العالم)، اليوم السبت، فوزًا قاتلًا على نظيره السويدي بهدفين لهدف في الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

واستعاد الألمان توازنهم من جديد بعد سقوطهم في فخ الهزيمة بالجولة الأولى من المكسيك بهدف نظيف.

بذلك، تتصدر المكسيك ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ألمانيا والسويد، بينما تذيلت كوريا الجنوبية الترتيب بلا رصيد من النقاط.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب المنتخب الألماني، حيث دخل لاعبوه اللقاء مهاجمين منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وكانت أولى الفرص في الدقيقة الثانية إثر فرصة ضائعة لتيمو فيرنر.

وفي الدقيقة الثامنة مرر جوشوا كيميش كرة بينية رائعة إلى داخل منطقة الجزاء للمنطلق ماركو رويس الذي استلم الكرة ومررها عرضية أرضية باتجاه تيمو فيرنر في مواجهة المرمى تمامًا كادت تعلن عن أول الأهداف لولا التدخل في الوقت المناسب من المدافع السويدي أندرياس جرانكفيست.

وكادت أن تشهد الدقيقة 12 عن هدف التقدم للسويد عندما انفرد ماركوس بيرج بالحارس الألماني مانويل نوير الذي تصدى للكرة ببراعة.

ومع حلول الدقيقة 32 نجح المنتخب السويدي في إحراز هدف التقدم عن طريق أولا تويفونين الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء وضعها من فوق الحارس نوير في المرمى.

وكادت أن يدرك المنتخب الألماني التعادل في الدقيقة 39 عندما سدد إيلكاي جوندوجان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس روبن أولسن بصعوبة لترتد من بين يديه وتجد متابعة من توماس مولر الذي سدد الكرة مباشرة في المرمى إلا أن الحارس أنقذ مرماه ببسالة.

وفشلت جميع المحاولات الألمانية لإدراك التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم السويد بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث "الماكينات" عن التعادل، كثف لاعبو السويد من هجماتهم في محاولة لتسجيل هدف ثانٍ.

وجاءت الدقيقة 48 لتشهد معها هدف التعادل لألمانيا عن طريق ماركو ريوس الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في المرمى.

وتوالت الهجمات والفرص الضائعة من جانب الألمان، وجاءت الدقيقة 82 لتشهد طرد جيروم بواتينغ لتلعب ألمانيا الدقائق الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين.

ورغم ذلك، لم تتأثر ألمانيا بالنقص العددي وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة إلى أن جاءت الدقيقة 95 لينجح توني كروس في إحراز هدف الفوز والثلاث نقاط.