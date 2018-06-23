بعد فوزه على نظيره التونسي.. المنتخب البلجيكي يتأهل إلى دور الـ16

بات المنتخب البلجيكي، اليوم السبت، خامس المتأهلين إلى دور الـ 16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وانتزعت بلجيكا بطاقة العبور الأولى عن المجموعة السابعة للعرس العالمي بعد تحقيقها لانتصارين على بنما بثلاثية نظيفة، وتونس بخمسة أهداف لهدفين.

وجاء تأهل بلجيكا لثمن النهائي قبل جولة من نهاية مرحلة المجموعات، بعد تصدرها لترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بصرف النظر عن نتيجة مباراة الغد بين إنكلترا وبنما.

وفي المجموعة الرابعة، انتزعت كرواتيا بطاقة العبور الأولى بعد تحقيقها لانتصارين على نيجيريا بهدفين دون رد، والأرجنتين بثلاثية نظيفة.

وجاء تأهل كرواتيا لثمن النهائي قبل جولة من نهاية مرحلة المجموعات، بعد تصدرها لترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن نيجيريا، وخمس نقاط عن منتخبي آيسلندا والأرجنتين.

وفي المجموعة الثالثة، حصلت فرنسا على بطاقة العبور الأولى عن المجموعة بعد تحقيقها لانتصارين على أستراليا بهدفين لهدف، وبيرو بهدف نظيف.

وجاء تأهل فرنسا لثمن النهائي قبل جولة من نهاية مرحلة المجموعات، بعدما اتسع فارق النقاط بينه وبين أستراليا صاحب المركز الثالث إلى خمس نقاط، ما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.

وتتصدر فرنسا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن الدنمارك، وخمس نقاط عن أستراليا، فيما تتذيل بيرو الترتيب بلا رصيد من النقاط لتودّع على إثرها العرس العالمي.

وسبق فرنسا في التأهل لثمن النهائي منتخبا روسيا وأوروغواي عن المجموعة الأولى بعد تحقيقهما لانتصارين في مرحلة المجموعات.

وحققت روسيا فوزًا على السعودية بخماسية نظيفة، ثم مصر بثلاثة أهداف لهدف، فيما تغلبت أوروغواي على مصر والسعودية بنتيجة واحدة وهي هدف دون رد.

وتصدرت روسيا المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن أوروغواي، فيما جاءت مصر ثالثة بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن السعودية المتذيل.