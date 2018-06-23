تركية تتوّج بذهبية الكاراتيه في ألعاب المتوسط بإسبانيا

توّجت التركية توبة ياقان، اليوم السبت، بالميدالية الذهبية في رياضة الكاراتيه، ببطولة ألعاب المتوسط 2018، المقامة في مدينة طراغونة الإسبانية.

وأفاد بيان صادر عن اللجنة الأولمبية التركية، أن ياقان حصدت الميدالية الذهبية في فئة "كاراتيه الكوميتيه" وزن 55 كيلوغرام، إثر تغلبها في المباراة النهائية على منافستها من الجبل الأسود "آنّا دراسكوفيتش" بنتيجة 2-0.

كما أشار البيان إلى أن التركي "أراي شامدان"، انتزع الميدالية البرونزية في الفئة ذاتها وزن 60 كيلوغرام، في منافسات اليوم الثاني من البطولة السبت.

ولفت البيان إلى أن شامدان حصد البرونزية بعد فوزه على منافسه المقدوني "أميل بافلوف" في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 3-1.