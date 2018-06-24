المنتخب التونسي يفقد خدمات لاعبيه ديلان برون وصيام بن يوسف

أعلن الفريق الطبي للمنتخب التونسي لكرة القدم الأحد أن الإصابة أنهت مشاركة لاعبيه ديلان برون وصيام بن يوسف في مونديال روسيا، وسيغيبان بالتالي عن المباراة ضد بنما في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السابعة.

وقال طبيب المنتخب سهيل الشملي في فيديو نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي على فيسبوك "هناك حالتين لإصابتين تمنعان كل من برون وبن يوسف من المواصلة في كأس العالم".

وأوضح "ديلان برون مصاب على مستوى الركبة ويحتاج إلى ستة أسابيع للعلاج، ولصيام بن يوسف إصابة على مستوى الفخذ تتطلب كذلك ستة أسابيع لذلك لن يواصلا المونديال".

وأصيب اللاعبان خلال الشوط الأول للمباراة في الجولة الثانية ضد بلجيكا (2-5). وكان نسور قرطاج الذي خرجوا من المنافسة بخسارتهم المباراتين الأوليين أمام بلجيكا وقبلها إنكلترا (1-2)، قد فقدوا في مباراتهم الأولى جهود الحارس معز حسن بسبب إصابة قوية في الكتف الأيسر.

وتلقت تونس ضربتين موجعتين قبل مونديال روسيا، بإصابة قائدها يوسف المساكني (في الركبة) وطه ياسين الخنيسي (في الفخذ).

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السابعة الخميس المقبل، حيث تلعب تونس مع بنما، بينما تلتقي إنجلترا وبلجيكا في مباراة ستحدد متصدر المجموعة في الدور الأول.