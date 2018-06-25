السعودية تحرز أول فوز لها في المونديال على حساب مصر

انتزع المنتخب السعودي، اليوم الإثنين، ثلاث نقاط بالفوز على المنتخب المصري بهدفين لهدف في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

جاء هدف الفوز في الثانية الأخيرة من اللقاء، ليرتفع رصيد السعودية إلى ثلاث نقاط محققة أول انتصار لها بالعرس العالمي لتحتل المركز الثالث، فيما تذيل مصر الترتيب بلا رصيدة من النقاط.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب السعودية، حيث بحث لاعبوه عن فرصة تسجيل هدف التقدم، قابله ميل أداء مصر للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

واعتمد لاعبو السعودية على تحركات الثنائي فهد المولد وسالم الدوسري، قابله اعتماد الفراعنة على سرعة محمد صلاح وتحركات محمود حسن تريزيجيه على أمل الوصول لمرمى الأخضر.

وجاءت الدقيقة 15 لتشهد أولى الفرص السعودية عندما راوغ سالم الدوسري مدافعي مصر وسدد كرة قوية مرت لخارج المرمى.

ونشط الأداء المصري وجاءت الدقيقة 22 لتشهد معها الهدف الأول للفراعنة عندما تهيأت الكرة إلى صلاح ليضع الكرة من فوق الحارس السعودي ياسر المسيليم سكنت الشباك.

تلاها مباشرة فرصة ضائعة لصلاح عندما انفرد بالحارس سددها بدون تركيز إلى خارج المرمى.

وشهدت الدقيقة 41 ركلة جزاء للسعودية نفذها فهد المولد تصدى لها الحارس المصري عصام الحضري ببراعة رافضًا دخول هدف في مرماه.

ولم يمر على ركلة الجزاء الأولى طويلًا، فبعدها بخمس دقائق، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ثانية للسعودية بعد اللجوء لتقنية الفيديو نفذها سلمان الفرج في المرمى محرزًا التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف الفوز وإن كانت السيطرة الحقيقية للمنتخب السعودي، قابله تراجع واضح للفراعنة.

وجاءت أولى الهجمات عن طريق سالم الدوسري مرت لخارج المرمى، ليعتمد الفراعنة على التأمين الدفاعي مع الاعتماد على المرتدات السريعة.

وتألق الحضري ودافع عن مرماه بتصديه لرأسيتين متتاليتين الأولى عن طريق حسين المقهوي والثانية عبر مهند عسيري.

وأجرى الأرجنتيني هيكتور كوبر تغييرًا هجوميًا بنزول محمود عبد المنعم كهربا ورمضان صبحي على أمل إحراز هدف الفوز.

وفي الدقيقة 79 أضاع كهربا فرصة التقدم عندما انفرد بالحارس السعودي سددها بتسرع ليتصدى لها ياسر المسيليم.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، جاءت الدقيقة 95 لتشهد معها هدف الفوز للسعودية عن طريق سالم الدوسري الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها في الشباك.