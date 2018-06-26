التركي أحمد أوندر يحرز ذهبية وفضية في منافسات الجمباز بدورة ألعاب البحر المتوسط

حقق التركي أحمد أوندر، اليوم السبت، ميداليتين إحداهما ذهبية والأخرى فضية في منافسات الجمباز لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في في تاراجونا بإقليم كتالونيا الإسباني.

وتوّج أوندر بالذهبية في منافسات (المتوازي) متفوقًا على القبرصي ماريوس جورجيو والفرنسي جوليان غوبوكس الفائزين بالفضية والبرونزية على الترتيب.

وفي منافسات (حصان القفز)، اكتفى أوندر بالحصول على الفضية خلف الفرنسي لوريس فراسكا الفائز بالذهبية، فيما جاءت البرونزية من نصيب التركي فرحات أريجان.

وفي منافسات (عارضة التوازن)، جاءت المراكز الثلاثة الأولى من نصيب الفرنسية مارين بوير والإيطالية جيادا جريسيتي والفرنسية لوسي فانهيل.

وتقام فعاليات النسخة الثامنة عشر لدورة ألعاب البحر المتوسط في تاراجونا خلال الفترة من 22 يونيو/ حزيران الجاري حتى الأول من يوليو/ تموز المقبل.