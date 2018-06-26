رونالدو يقود البرتغال لثمن نهائي المونديال بعد التعادل مع إيران

حسم المنتخب البرتغالي، اليوم الإثنين، بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم في روسيا، بالتعادل مع إيران بهدف لكل منهما، في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.

بهذه النتيجة، احتلت البرتغال المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف خلف إسبانيا ليتأهلا سويًا لثمن النهائي، فيما احتلت إيران المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والمغرب الرابع بنقطة واحدة.

وكان لتقنية الفيديو دور هام في هذه المباراة بعد أن لجأ له الحكم أكثر من مرة، ورفض استخدامها مرة رغم اعتراضات كبيرة من جانب الإيرانيين.

جاء الشوط الأول سريعًا من جانب الفريقين، خاصة إيران التي حاولت أن تبادر بالتسجيل مبكرًا خاصة وأنهم يحتاجون للفوز من أجل التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الثانية بنفس الجولة للمجموعة التي تجمع المغرب وإسبانيا.

وظهرت إيران بشكل غير منظم مما جعل امتلاكه للكرة دون خطورة حقيقة، عكس البرتغال التي كانت أكثر تأثيرًا وخطورة رغم امتلاكها الأقل للكرة.

وكانت الكرة البرتغالية أكثر خطورة بوجود كريستيانو رونالدو الذي سدد ثلاث كرات كانت جميعها قريبة من الدخول لشباك علي رضا بيرانفاند، كما أظهر ريكاردو كواريزما الذي بدأ المباراة فاعلية كبيرة بتصويباته القوية.

كما كان للزيادة الهجومية لقلبي الدفاع البرتغالي دورًا كبيرًا في تشكيل الخطورة بتقدم بيبي وجوزيه فونتي، ولكن تألق الحارس الإيراني والدفاع كان له مفعول السحر في إيقاف كل هذه الهجمات.

وبعد أن ظن الجميع أن الشوط سينتهي بالتعادل السلبي، جاء ريكاردو كواريزما ليضع هدف التقدم البرتغالي بتسديدة رائعة بوجه القدم اليمني الخارجي في الدقيقة 45، ليخرج منتخب بلاده متقدمًا في النتيجة.

وفي الشوط الثاني، انحصر اللعب بشكل كبير في الربع ساعة الأولى في وسط الملعب، وسط محاولات من إيران للانطلاق للهجوم بحثًا عن هدف التعادل ومحاولة من البرتغال لقتل عزيمة المنافس.

وفي الدقيقة 51 يسقط رونالدو داخل منطقة جزاء إيران بعد اصطدامه بأحد مدافعي إيران، ليعلن الحكم عن ركلة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو والتي تسببت في اعتراضات كبيرة من جانب لاعبي إيران وحصل على إثر هذه الاعتراضات جهان بخض على الإنذار.



ولكن في الدقيقة 53 أهدر رونالدو ركلة الجزاء بتصدي رائع من الحارس علي رضا بيرانفاند الذي توقع الكرة بمهارة كبيرة، وسط ذهول كبير لرونالدو.



بعدها انتفض المنتخب الإيراني وكاد أن يصل لهدف التعادل بتسديدة من سردار أزمون، لتعود بعدها الخطورة للبرتغال عن طريق تصويبه من رونالدو وأخرى من رافائيل غوريرو.



وشهدت المباراة اعتراضات كبيرة بعد أن رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لإيران وسط مطالبات باللجوء لتقنية الفيديو، ولكن الحكم رفض أيضًا اللجوء لتقنية الفيديو.



وفي الدقيقة 83 لجأ الحكم لتقنية الفيديو بعد اعتداء من رونالدو على مرتضى بورعلي بدون كرة، وأخرج له في النهاية الإنذار حسب تقديره.



وزاد التوتر لدى الإيرانيين وسط محاولة منهم للوصول لمرمى البرتغال، وهذا التوتر منح البرتغال فرص خطيرة على مرماهم.



ومن جديد تعود الإثارة بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليحستب الحكم ركلة جزاء لإيران، يتمكن من تسجيلها كريم أنصاري في الدقيقة 90+3 من زمن المباراة.



وأهدر مهدي ترمي فرصة خطيرة بعدها بدقيقتين بعد انفراد بحارس البرتغال يضعها في الشباك الخارجية للمرمى.



ورغم مساعي إيران إلا أن الصافرة كانت أقرب من الهدف الثاني لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.