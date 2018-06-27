ألمانيا خارج المونديال بعد هزيمة قاسية أمام كوريا الجنوبية

أطاح منتخب كوريا الجنوبية بآمال المنتخب الألماني للتأهل لدور ثمن النهائي، بعد تغلبه على الماكينات الألمانية بهدفين نظيفين في ختام منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة.

وودّعت ألمانيا العرس العالمي من الدور الأول للمرة الأولى منذ مونديال 1938.

بذلك، ارتفع رصيد كوريا الجنوبية إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن ألمانيا.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب المنتخب الألماني الذي دخل لاعبوه اللقاء مهاجمين منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه.

وفي الدقيقة 32 هجمة خطيرة للمنتخب الألماني عن طريق ماركو رويس الذي سدد كرة على المرمى لكن يون يونج صن تصدى للكرة بجسده ثم وصلت إلى فيرنر الذي مرر الكرة إلى هيكتور لكن الحكم احتسب خطأ على الأخير.

تلاها هجمة مرتدة للألمان عن طريق مسعود أوزيل ثم مرر الكرة إلى فيرنر داخل منطقة الجزاء الذي سددها على المرمى لكنها ارتطمت بالدفاع الكوري وخرجت إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 44 تمريرات متبادلة رائعة بين لاعبي كوريا الجنوبية على حدود منطقة الجزاء ثم تصل الكرة إلى سون الذي حاول الاختراق من الجانب الأيمن لكن تدخل ممتاز من خضيرة قبل أن تخرج الكرة إلى ركلة مرمى.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف.

ففي الدقيقة 50 عرضية خطيرة من كيميتش في اتجاه فيرنر الذي سدد كرة صاروخية لكنها مرت بجوار القائم.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي ألمانيا، ففي الدقيقة 80 تسديدة خطيرة عن طريق توني كروس لكن الكرة مرت فوق مرمى الحارس جو هيون وو.

وأضاع هوميلس أكثر من فرصة للتسجيل خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء في محاولة لتسجيل هدف الفوز والتأهل للدور التالي.

وجاءت الضربة القاضية للألمان في الدقيقة 92 بتسجيل كوريا للهدف الأول عن طريق كيم يونغ غون الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها بسهولة في المرمى.

بعدها ارتكب مانويل نوير الذي ترك مرماه للهجوم مع زملائه خطأ فادح حيث تم الحصول على الكرة منه لتصل إلى سون هيونغ مين في الدقيقة 96 ليضع الكرة في المرمى الخالي من حارسه.