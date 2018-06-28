بلجيكا تتغلب على إنكلترا وتتصدر مجموعتها بالمونديال

اقتنص المنتخب البلجيكي، اليوم الخميس، صدارة المجموعة السابعة لكأس العالم لكرة القدم في روسيا، بالتغلب على إنكلترا بهدف دون رد، في الجولة الثالثة للمجموعة.

بهذه النتيجة، تصدرت بلجيكا المجموعة برصيد 9 نقط، وتجمد رصيد إنكلترا عند 6 نقاط في المركز الثاني.

بذلك، يلاقي منتخب بلجيكا نظيره الياباني، وإنكلترا تلاقي كولومبيا في ثمن النهائي للمونديال.

جاء الشوط الأول سريعًا من الجانبين، دون ضغوطات كبيرة بعد أن ضمن الطرفان تأهلهما إلى ثمن النهائي، وهذه المباراة لم تكن إلا لتحديد متصدر المجموعة وثانيها.

وشكل المنتخب البلجيكي الخطورة الأكبر، حيث أظهر لاعبوه مهارات كبيرة في بناء الهجمات إضافة إلى التحركات الطولية والعرضية المميزة من لاعبي خط الوسط.

ووصلت محاولات بلجيكا إلى عشر محاولات منها ثلاث أبعدها الحارس غوردان بيكفورد ودفاعه عن طريق ميشي باتشواي ومروان فلايني ويوري تيليمانس.

فيما وصل منتخب إنكلترا ثلاث مرات إلى مرمى المنافس ولكن لم تشكل أي منها الخطورة المطلوبة على مرمى تيبو كورتوا.

وتبادل الفريقان الاستحواذ على وسط الملعب (منطقة المناورات)، وإن كانت الأفضلية في الكثير من الأوقات من نصيب البلجيك.

ورغم المحاولات من الجانبين انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، جاءت البداية سريعة وقوية من الجانبين كالعادة، وكانت البداية مع إنكلترا التي شكلت خطورة مبكرة على مرمى كورتوا من ماركوس راشفورد.

ولكن جاء الرد أكثر فاعلية من جانب بلجيكا، ونجح عدنان يانوزاي في تسجيل هدف التقدم ووضع فريقه في صدارة المجموعة في الدقيقة الـ 51 من زمن اللقاء.

زادت السرعة بعد الهدف، وزاد الحماس بين لاعبي الفريقين، وحاول منتخب إنكلترا العودة في اللقاء، وسدد فابيان ديلف أكثر من مرة وكان لكورتوا ودفاعه الكلمة الأكبر في إنقاذ مرماهم من أية أهداف.

وكانت الفرصة الأخطر من نصيب راشفورد بانفراد كامل في الدقيقة الـ 66 ولكن كورتوا عاد من جديد ليظهر مرة أخرى بشكل لافت ومتألق عندما أبعد الكرة بأطراف أصابعه بعيدًا عن مرماه.

ورفضت بلجيكا أن تخرج دون مزيد من المتعة بفرصة جديدة عن طريق ميرتينز بتصويبة رائعة وجدت الحارس الرائع بيكفورد الذي يبعدها بمهارة كبيرة قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

واستمر اللقاء بضغط من إنكلترا وهجوم مرتد من بلجيكا حتى جاءت الصافرة لتعلن نهاية المباراة بفوز بلجيكا على إنجلترا بهدف دون رد.