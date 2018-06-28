زلزال كروي.. كوريا الجنوبية تهتز بعد هزيمتها ألمانيا

ابتهج مشجعو كرة القدم الكوريون الجنوبيون اليوم الخميس، وطالبوا السلطات المحلية بإعفاء عدد من اللاعبين من الخدمة العسكرية الإلزامية، بعد إقصاء منتخبهم للمنتخب الألماني حامل اللقب بفوزهم عليه 2-صفر في قازان، في المرحلة الأخيرة من الدور الأول للمجموعة السادسة من نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا.

وفي واحدة من كبرى المفاجآت في المونديال الروسي، سجل كل من كيم يونغ-غوون وسون هيونغ-مين هدفين في الوقت المحتسب بدل ضائع، تسببا بخروج ألمانيا من الدور الأول للمرة الأولى منذ 80 عاماً.

واختلف الأمر هذه المرة عما كان عليه بعد مونديال 2014 في البرازيل، عندما استقبل أفراد المنتخب الآسيوي بالاستهجان لعدم تحقيقهم أي فوز. في حين عوّض المنتخب في المسابقة الحالية خسارتيه أمام السويد والمكسيك في الجولتين الأولى والثانية من الدور الأول، بالفوز على ألمانيا، ليتقدم عليها في الترتيب النهائي للمجموعة السادسة بفارق الأهداف.

وعنونت صحيفة "دونغ - آي" اليومية الكورية الجنوبية "لم نتأهل لدور الـ 16... لكننا أرسلنا أبطال العالم إلى ديارهم".

وكتبت الصحيفة في صدر صفحتها الأولى "نحن فخورون بكم"، مضيفا "لقد هزت هذه الصدمة كوريا الجنوبية وقلبتها رأساً على عقب".

وكانت ألمانيا دخلت إلى مباراتها وكوريا الجنوبية، وهي تحتاج إلى الفوز بفارق هدفين لتضمن تأهلها بصرف النظر عن نتيجة المباراة الثانية في المجموعة نفسها بين السويد والمكسيك. إلا أن السويد والمكسيك تأهلتا معاً لهذا الدور، رغم فوز الأولى بثلاثية نظيفة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن "محاربي التايغوك" الذين بلغوا الدور نصف النهائي لنهائيات 2002 التي استضافتها بلادهم واليابان، "أسقطوا معهم" حاملة اللقب.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية، إغداق عشرات آلاف المشجعين رسائل الثناء على أداء المنتخب. وعلق أحدهم قائلاً "هذا الفوز تسبب بصدمة أكبر من تأهلنا للدور نصف النهائي لمونديال 2002 (خسرت كوريا الجنوبية أمام ألمانيا بهدف ميكايل بالاك)".

وأضاف آخر "من يهتم بعدم تأهلنا لدور الـ16؟ لقد أسقطنا ألمانيا، الرقم واحد في العالم".

وانضم رئيس الوزراء لي ناك - يون إلى المشجعين، فغرّد عبر حسابه على "تويتر": "اليوم تغلّب الواقع على خيالنا"، مثمنا أداء اللاعبين.

وطالب المشجعون بإعفاء اللاعبين النجوم من الخدمة العسكرية التي تصل مدتها إلى سنتين، ومنهم جناح توتنهام هوتسبر الإنجليزي سون هيونغ-مين والحارس تشو هيون-وو. وقال أحد المشجعين "لقد منحونا الكثير من الأمل. يجب ألا تضيع موهبتهم في الخدمة العسكرية".