لأول مرة في المونديال.. اليابان تتأهل للدور ثمن النهائي باللعب النظيف

حسم المنتخب الياباني، اليوم الخميس، التأهل لثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا رغم خسارتها من بولندا بهدف نظيف في الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة.

بهذه النتيجة، احتلت اليابان المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقة على السنغال بلائحة اللعب النظيف لحصولها على 4 إنذارات فقط مقابل 6 للسنغال، وتساوي المنتخبان في كل شيء، النقاط (4)، الأهداف المسجلة (4)، والأهداف التي دخلت المرمى (4)، فارق الأهداف (0)، المواجهات المباشرة التعادل (2-2).

فيما ارتقت كولومبيا للصدارة برصيد 6 نقاط، واحتلت بولندا المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وكانت كولومبيا قد تغلب على السنغال بهدف نظيف في نفس الجولة للمجموعة.

جاءت بداية الشوط الأول هادئة من الطرفين خاصة اليابان التي حاولت السيطرة على مجريات اللعب بالاعتماد على التمرير الكثير في منطقة وسط الملعب، ومرت العشر دقائق الأولى دون أي فرصة من الجانبين، خاصة في ظل فشل واضح من بولندا في محاولاتها للاستحواذ على الكرة.

مع مرور الوقت بدأ الفريق الياباني في التقدم إلى مناطق بولندا وبالفعل وصلت اليابان ثلاث مرات منها تصويبتين في منتهى الخطورة عن طريق شينغي أوكازاكي ويوشينوري موتو أنقذهما الحارس لوكاس فابيانسكي، وكانت الخطورة شبه منعدمة من بولندا.

وواصلت اليابان سيطرتها على مجريات اللعب خلال الفترة من الدقيقة 20 وحتى 30، وسط محاوله وحيدة من بولندا ولكنها لم ترتق للخطورة المطلوبة.

وكادت الدقيقة 31 أن تعلن الهدف الأول لبولندا عن طريق كاميل غروشيسكس لولا التألق الكبير من الحارس الياباني إيجي كاواشيما الذي أبعد الكرة من على خط المرمى بمهارة كبيرة.

ومرت الدقائق دون خطورة جديدة من الطرفين حتى نهاية الشوط بتعادل سلبي.

جاء الشوط الثاني بسيطرة كبيرة من جانب المنتخب الياباني والذي اعتمد من جديد على الهدوء في تمرير الكرة في وسط الملعب، ولكن كانت بولندا متميزة في التكتل الدفاعي والهجوم المرتد الذي شكل خطورة كبيرة ولكن تألق الدفاع كان حائلًا أمام هذا الهجوم.

وفي الدقيقة 59 يتقدم يان بيدناريك لبولندا بهدف برأسية رائعة تسكن المرمى الياباني.

بعد الهدف سيطرت بولندا لبعض الوقت وسط حالة من التوتر بين لاعبي الساموراي الياباني ولكنه سرعان ما عاد لامتلاك الكرة والهجوم على مرمى المنافس.

ورغم تبادل الفريقان الفرص والهجوم لكن لم يتمكن أيًا منهما من تشكيل أي خطورة.

وشهدت المباراة موقف غريب من المنتخبين في أخر دقيقة من الوقت بدل الضائع بعد أن تبادل لاعبوا اليابان الكرة في نصف ملعبهم في ظل وقوف لاعبي بولندا في نصف ملعبهم انتظارًا لصافرة النهاية مرتضين بالنتيجة، التي تؤهل اليابان وتعطي فوز معنوي لبولندا بهدف نظيف.

