رئيس برشلونة السابق ساندرو روسل يمثل أمام القضاء بتهم فساد مختلفة

ذكرت محكمة إسبانيا الوطنية، الجمعة، أن رئيس برشلونة السابق ساندرو روسل سيمثل أمام القضاء بتهمة غسيل الأموال في قضية تتعلق ببيع حقوق النقل التلفزيوني، وصفقة رعاية للمنتخب البرازيلي الوطني لكرة القدم.

واضافت المحكمة التي تنظر في قضايا فساد كبرى أن زوجة روسل ومحام من أندورا وثلاثة أشخاص سيمثلون بدورهم للمحاكمة.

ويشتبه في أن روسل (54 عاما)، المحتجز منذ آيار/ مايو 2017، حصل على 15 مليون يورو (17،5 مليون دولار) كعمولة غير قانونية من صفقة تتعلق ببيع حقوق التلفزيون للمنتخب الوطني البرازيلي، حيث كان يعيش ويعمل سابقا في البرازيل.

كما يشتبه بأنه تلقى حوالي 5 ملايين يورو بصورة غير شرعية كجزء من صفقة رعاية شركة نايكي الأميركية للتجهيزات الرياضية للفريق البرازيلي.

ووجه الاتهام إلى روسل وزوجته وأربعة أشخاص آخرين بتأليف "منظمة إجرامية".

وكانت الشرطة الإسبانية أوقفت روسل في ايار/مايو 2017 في إطار تحقيقاتها بهذه القضية.

وأدار روسل (54 عاما) سابقا الفرع البرازيلي لشركة نايكي الأميركية العملاقة للتجهيزات الرياضية، وأشرف على ارتداء منتخب "سيليساو" شعار الشركة.

وكان متخصصا في التسويق الرياضي، وسبق ان أشرف على عقد يربط نايكي بفريق برشلونة، قبل أن ينتخب رئيسا للنادي في 2010.

ثم استقال من منصبه في كانون الثاني/يناير 2014، بعد اتهامه بالتهرب الضريبي في قضية التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار من نادي سانتوس عام 2013 (انتقل اللاعب صيف 2017 من برشلونة الى باريس سان جرمان الفرنسي).

ونجح روسل في تبييض صفحته من خلال اتفاق مع القضاء الإسباني ينص على ملاحقة النادي لوحده في القضية كشخص قانوني.