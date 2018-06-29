رغم الإعاقة.. التركي كوكهان سون يحقق أرقاماً عالمية في مصارعة الذراعين

بدأ التركي "كوكهان سَوَن"، الذي تعرض لإعاقة جسدية في مرحلة الطفولة، مسيرته في مصارعة الذراعين، قبل 12 عامًا، بالمصادفة، ليحقق ألقابًا عالمية.

بدأت مسيرة "سَوَن" الرياضية، قبل 12 عامًا، خلال عطلة كان يقضيها في ولاية يالوفا (شمال غرب) التركية، لينضم لاحقًا إلى فريق بلدية إسطنبول لمصارعة الذراعين.

تمكن "سون" عام 2010 من الظفر بأول بطولة دولية محققًا الميدالية البرونزية في بطولة مصارعة لي الذراع التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

تمكن "سون" بعد ذلك التاريخ، وعلى مدار سبع سنوات، من إحراز خمس بطولات عالمية و7 بطولات أوروبية، وبطولتين آسيويتين، دون أن يستطيع أحد لي ذراعه.

إضافة إلى ذلك، أحرز "سون" بطولة مصارعة الذراعين الدولية التي جرى تنظيمها في أنطاليا التركية (جنوب) شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، محققًا ميداليتين ذهبيتين في المصارعة باليدين اليمنى واليسرى.

وصرح "كوكهان سَوَن"، إنه يهدف إلى تمثيل تركيا في ألعاب طوكيو البارالمبية 2020، والظفر هناك بالميدالية الذهبية.