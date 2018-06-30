أوروغواي تطيح بآمال البرتغال في التأهل لربع نهائي المودنيال

قاد أدينسون كافاني مهاجم أوروغواي، اليوم السبت، منتخب بلاده لعبور البرتغال والتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وتغلب منتخب أوروغواي على البرتغال بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ16 (ثمن النهائي) للعرس العالمي.

بذلك، ستواجه أوروغواي نظيرتها فرنسا في ربع النهائي في اللقاء المرتقب بينهما يوم الجمعة المقبل.

دخل منتخب أوروغواي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك به حسابات المنافس، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة السابعة عندما مرر لويس سواريز كرة عرضية انقض عليها أدينسون كافاني برأسه في الشباك.

بعدها ازدادت الإثارة في اللقاء، مرر بيرناردو سيلفا عرضية لداخل منطقة الجزاء قابلها خوسيه فونت برأسية قوية ولكنها غير متقنة، مرت بجوار القائم الأيسر لحارس أوروغواي.

وكادت أن تشهد الدقيقة 22 عن الهدف الثاني لأوروغواي عندما نفذ سواريز ركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس البرتغالي ببراعة.

نجح لاعبو أوروغواي في تضييق الخناق على كريستيانو رونالدو الذي لم تظهر خطورته الحقيقية على الإطلاق، وفشل مهاجموا البرتغال في استغلال الفرص التي سنحت لهم وترجمتها لأهداف.

وفي الدقيقة 38 تمريرة عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق ريكاردو بيريراقابلها جونكالو جويديسبرأسية غير متقنة وجدت طريقها في أحضان الحارس فرناندو موسليرا.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من الشوط الأول أي هجمات خطيرة على المرميين لينتهي بتقدم أوروغواي بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث أحكم لاعبو البرتغال سيطرتهم على وسط الملعب في رحلة بحث عن التعادل، قابله ميل أداء أوروغواي للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على المرتدات السريعة.

ومع حلول الدقيقة 52 سدد رافائيل جيريرو كرة قوية مرت إلى خارج المرمى، بعدها بثلاث دقائق جاء التعادل عن طريق بيبي الذي تلقى كرة عرضية انقض عليها برأسه في الشباك.

بعدها استعاد لاعبو أوروغواي سيطرتهم على مجريات اللعب مجددًا، وجاءت الدقيقة 62 لتشهد معها الهدف الثاني عن طريق كافاني الذي تهيأت له الكرة سددها مباشرة في الشباك.

وفي الدقيقة 69 هجمة خطيرة لمنتخب البرتغال، وتمريرة عرضية ساقطة من رافائيل جيريرو لداخل منطقة الجزاء، لم يحسن تقديرها حارس أوروغواي لتجد بيرناندو سيلفا الذي سددها قوية لخارج المرمى.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء لكن دون أن تتغير النتيجة، ليخرج منتخب أوروغواي فائزًا باللقاء.