أول مشجع يلقى حتفه في مونديال روسيا

لقي مشجع كرة قدم هندي حتفه، السبت، في حادثة سير قرب مدينة سوتشي الروسية التي تستضيف اليوم، مباراة أوروغواي والبرتغال في ثمن نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وقالت الشرطة المحلية، في بيان، إن "سائق سيارة أجرة روسي ومواطنا هنديا قتلا في موقع الحادث فيما نقل راكب هندي آخر للمستشفى"، حسب وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

وأشارت الشرطة إلى أن "المصاب حالته مستقرة".

وأضاف البيان، أنه "وفقا للتقارير الأولية فقد قاد السائق المركبة على الجانب الخطأ من الطريق بما يخالف قواعد المرور واصطدم بحافلة".

وتعدّ هذه هي أول واقعة وفاة لأحد الزائرين لروسيا لحضور كأس العالم.

وحمّلت الشرطة مسؤولية الحادث للسائق، رغم أن الطرق في روسيا سيئة السمعة، حيث لقي أكثر من 19 ألف شخص حتفهم في حوادث مرورية خلال 2017.