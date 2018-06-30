تركيا تحصد 12 ميدالية في منافسات اليوم الثامن لألعاب البحر المتوسط

أحرز الرياضيون الأتراك، الجمعة، 12 ميدالية بينها 5 ذهبيات، في اليوم الثامن من دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة تاراجونا بإقليم كتالونيا الإسباني.

وقال بيان صادر عن لجنة الأولمبياد الوطنية التركية، إن الرياضيين الأتراك أحرزوا 5 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات في مسابقات اليوم الثامن للدورة.

وجاءت الذهبية الأولى عن طريق العداء "رامل غولييف" في مسابقة العدو 200 متر رجال، فيما جاءت الثانية عن طريق الرياضية "كاريا سعيد" في الجودو وزن 78 كغم.

وحصل الثنائي "بشاق أريدن"، و"أيباك أُز"، على ذهبية التنس الزوجي، فيما نالت "إيجه أوزتورك" ذهبية مسابقة الـ"البولينغ".

بينما جاءت الذهبية الخامسة عن طريق الرياضية "زبيدة سبورغجي" في مسابقة العدو لذوي الاحتياجات الخاصة.

أمّا الفضيتان فكانتا في العدو 400 متر (حواجز) عن طريق ياسماني كابيلو إسكوبار، وفي "البولينغ" عن طريق "غولشن تشليك".

وجاءت 4 برونزيات عن طريق الملاكمين "علي إحسان ألاغاش" بوزن 56 كغ، و"أونور شيبال" بوزن 69 كغ، و"براق أكسن" بوزن 91 كغ، إضافة إلى الرياضي "يونس صاري" في التايكوندو وزن 80 كغ.

كما حصل الثنائي "أنل يوكسل"، و"صرب أغابيغون" على برونزية التنس الزوجي.

وتقام فعاليات النسخة الثامنة عشرة لدورة البحر المتوسط في تاراجونا الإسبانية بين 22 يونيو/ حزيران الجاري والأول من يوليو/ تموز المقبل.