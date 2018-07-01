الروبوت الياباني يواجه المهارات البلجيكية في ثمن نهائي المونديال

يتابع عشاق كأس العالم لكرة القدم في روسيا، غدًا الاثنين، واحدة من مباريات ثمن النهائي للبطولة، والتي تجمع منتخبي بلجيكا واليابان على ملعب "روستوف أرينا" بمدينة روستوف.

وهذه هي المواجهة السادسة بين المنتخبين على مر التاريخ، الذي يميل للساموراي الياباني بفوزين وتعادلين وفوز وحيد للبلجيك، وكانت آخر مباراة رسمية بينهما بدور المجموعات لمونديال 2002، وانتهت بالتعادل (2-2).

تدخل بلجيكا المباراة بعد تصدرها للمجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، أحرزت 9 أهداف ودخل مرماها هدفان فقط، تغلبت على بنما (3-0)، وتونس (5-2)، وإنجلترا (0-1).

وتسعى بلجيكا لمواصلة مشوار البطولة بعد أن أصبحت أحد المرشحين بقوة للقب العالمي، ويقدم المنتخب الأوروبي في المباراة التي جمعته بإنجلترا أداء قوياً حتى بعد أن أشرك عدداً من لاعبيه غير الأساسيين ليحققوا الفوز.

وقبل أعوام قليلة كان جميع المتابعين ليضعوا بلجيكا خارج ترشيحاتهم ولكن مع تطور اللعبة هناك ووجود مجموعة من أبرز اللاعبين في الأندية الكبرى أصبحت من أقوى المنتخبات على مستوى العالم.

ويمتلك الإسباني روبيرتو مارتينيز وفرة من اللاعبين التي لا يمتلكها غيره من مدربي المنتخبات الكبرى، أبرزهم تيبو كورتوا وتوبي ألدرفايريلد وفينسينت كومباني وتوماس مونييه وأكسيل فيتسل وكيفين دي بروين ومروان فلايني وإدين هازارد وثورغان هازارد وعدنان يانوزاي وموسى ديمبلي ولياندير ديندونكير وروميلو لوكاكو وميتشي باتشوايي.

على الجانب الآخر، تأهلت اليابان (الكمبيوتر/الروبوت) بلائحة اللعب النظيف للمرة الأولى في تاريخ نهائيات كأس العالم بالتفوق على السنغال في عدد الإنذارات فقط بعد أن تعادلا في كل شيء، سواء النقاط أو فارق الأهداف او الأهداف المسجلة أو التي دخلت مرماهما او المواجهات المباشرة.

واحتلت اليابان المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، أحرزت 4 أهداف ودخل مرماها مثلهم، تغلبت على كولومبيا (2-1) ثم تعادلت مع السنغال (2-2)، خسرت من بولندا (1-0).

وتحمل اليابان آمال قارة آسيا بعد أن ودعت كل المنتخبات التي تأهلت عن القارة الصفراء، وتبحث عن إنجاز تاريخي بالوصول لربع النهائي وسط العديد من المنتخبات الكبرى.

ويمتلك أكيرا نيشينو المدير الفني مجموعة من اللاعبين المميزين أبرزهم، كوسوكي ناكامورا وجين شوجي وواتارو إيندو وتومواكي ماكينو ومايا يوشيدا وتاكاشي أوسامي وهوتارو ياماغوتشي و ريوتا أوشيما وجينكي هاراغوتشي وشينغي كاغاوا ويويا أوساكو.