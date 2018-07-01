الفيفا يوقع غرامة على منتخب المغرب لانتقاد "تقنية الفيديو"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأحد، توقيع غرامة مالية على المغرب لاعتراض لاعبه نور الدين أمرابط على تقنية الفيديو خلال مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم في روسيا بالإضافة إلى مخالفات أخرى.

ووفقًا لبيان من الاتحاد الدولي للعبة، "تم فرض غرامة مالية قدرها 65 ألف فرنك سويسري (بما يعادل 65 ألف و600 دولار) على المغرب لقيام لاعبه نور الدين أمرابط بانتقاد تقنية الفيديو".

وفور انتهاء المباراة التي انتهت بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ظهر أمرابط في ملعب المباراة وهو يردد "تقنية الفيديو هراء".

وأضاف البيان "شملت الغرامة المالية أيضًا اقتحام ستة من أعضاء الجهاز الفني للمغرب ملعب المباراة فور نهايتها، بالإضافة إلى أحداث شغب جماهيري".

وودّعت المغرب المونديال بتذيلها المجموعة برصيد نقطة واحدة، حيث تصدرت إسبانيا الترتيب برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال، ثم إيران برصيد 4 نقاط.