بعد الخروج من المونديال.. انيسستا يعتزل اللعب الدولي

أعلن الإسباني أندريس انييستا، اليوم الأحد، اعتزاله اللعب الدولي عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وفي تصريح صحفي، قال انييستا "الحقيقة هي أن هذه المباراة كانت مباراتي الأخيرة مع المنتخب، أحيانًا لا تكون النهايات كما تتوقعها".

ومن جانبه، قال فيرناندو هييرو في مؤتمر صحفي، "أود أن أشكر هذا اللاعب الرائع، إنه محترف رائع وهو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ إسبانيا".

وشارك إنييستا (34 عامًا) مع منتخب بلاده في 136 مباراة بمختلف البطولات، وسجل 13 هدفًا وساهم في صناعة 27 هدفًا.

وخاض 14 مباراة في بطولة كأس العالم مع المنتخب الإسباني، وتوّج معه بلقب المونديال عام 2010.